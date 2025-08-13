Путин блефует перед Трампом про возможность РФ захватить всю Украину — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется, что ключевой темой встречи на Аляске президент США Дональда Трампа и нелегитимного президента РФ Владимира Путина будет прекращение огня в войне РФ против Украины.

Путин блефует перед Трампом по Украине — Зеленский

Об этом глава украинского государства заявил в Берлине во время совместного подхода к печати с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Мы говорили о встрече на Аляске. Надеемся, что центральной темой встречи будет немедленное прекращение огня. Об этом не раз говорил президент Соединенных Штатов Америки. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также отметил, что в преддверии этой встречи Путин блефует — пытается доказать, что может оккупировать всю Украину.

Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, что Путин блефует. Он старается нажать перед встречей на Аляске по всем направлениям украинского фронта. Россия пытается изобразить, что может оккупировать всю Украину. Непременно, это их желание.

Зеленский отметил, что в России действительно «в несколько раз больше оружия, в том числе артиллерии в три раза, но также у России в три раза больше потерь».

Это и факт. Я сказал коллегам и президенту Соединенных Штатов Америки, европейским друзьям, что Путин точно не хочет мира, он хочет оккупации нашего государства и мы все это действительно понимаем. Путин никого не сможет обмануть.

Зеленский добавил, что Путин также блефует по поводу того, что санкции бездействуют.