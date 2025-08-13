Путин блефует перед Трампом про возможность РФ захватить всю Украину — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Путин блефует перед Трампом про возможность РФ захватить всю Украину — Зеленский

Офис Президента Украины
Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется, что ключевой темой встречи на Аляске президент США Дональда Трампа и нелегитимного президента РФ Владимира Путина будет прекращение огня в войне РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Заявление Зеленского о том, что Путин блефует перед Трампом по поводу захвата Украины.
  • Россия несет значительные потери в военных действиях на украинском фронте.
  • Санкции оказывают давление на российскую военную экономику, несмотря на утверждения Путина об их бездействии.

Путин блефует перед Трампом по Украине — Зеленский

Об этом глава украинского государства заявил в Берлине во время совместного подхода к печати с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Мы говорили о встрече на Аляске. Надеемся, что центральной темой встречи будет немедленное прекращение огня. Об этом не раз говорил президент Соединенных Штатов Америки.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также отметил, что в преддверии этой встречи Путин блефует — пытается доказать, что может оккупировать всю Украину.

Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, что Путин блефует. Он старается нажать перед встречей на Аляске по всем направлениям украинского фронта. Россия пытается изобразить, что может оккупировать всю Украину. Непременно, это их желание.

Зеленский отметил, что в России действительно «в несколько раз больше оружия, в том числе артиллерии в три раза, но также у России в три раза больше потерь».

Это и факт. Я сказал коллегам и президенту Соединенных Штатов Америки, европейским друзьям, что Путин точно не хочет мира, он хочет оккупации нашего государства и мы все это действительно понимаем. Путин никого не сможет обмануть.

Зеленский добавил, что Путин также блефует по поводу того, что санкции бездействуют.

Также Путин блефует, будто санкции для него не важны и что они не работают. На самом деле, санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Вторую попытку разделения Украины не дадим". Зеленский отверг возможность территориальных уступок России
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский безотлагательно отправляется в Германию — какая цель
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Надо заканчивать эту войну — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский объяснил, стоит ли рассчитывать на завершение войны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?