Путин блефует перед Трампом про возможность РФ захватить всю Украину — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется, что ключевой темой встречи на Аляске президент США Дональда Трампа и нелегитимного президента РФ Владимира Путина будет прекращение огня в войне РФ против Украины.
Главные тезисы
- Заявление Зеленского о том, что Путин блефует перед Трампом по поводу захвата Украины.
- Россия несет значительные потери в военных действиях на украинском фронте.
- Санкции оказывают давление на российскую военную экономику, несмотря на утверждения Путина об их бездействии.
Путин блефует перед Трампом по Украине — Зеленский
Об этом глава украинского государства заявил в Берлине во время совместного подхода к печати с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Он также отметил, что в преддверии этой встречи Путин блефует — пытается доказать, что может оккупировать всю Украину.
Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, что Путин блефует. Он старается нажать перед встречей на Аляске по всем направлениям украинского фронта. Россия пытается изобразить, что может оккупировать всю Украину. Непременно, это их желание.
Зеленский отметил, что в России действительно «в несколько раз больше оружия, в том числе артиллерии в три раза, но также у России в три раза больше потерь».
Зеленский добавил, что Путин также блефует по поводу того, что санкции бездействуют.
Также Путин блефует, будто санкции для него не важны и что они не работают. На самом деле, санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике.
