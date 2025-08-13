Надо заканчивать эту войну — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Владимир Зеленский
Зеленский объяснил, стоит ли рассчитывать на завершение войны
15 августа глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что Украина готова к завершению захватнической войны, которую Россия ведет уже более 11 лет. Однако, как отметил президент, по-прежнему сохраняется серьезная проблема.

Главные тезисы

  • Согласно данным президента, Россия планирует продолжать воевать.
  • Мерц хочет помешать Трампу заключить плохое соглашение с Путиным.

По словам главы государства, за последние дни состоялось более 30 разговоров и консультаций с разными союзниками Украины.

Разные части мира, разные видения, но общие позиции. Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира. Надо брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны России.

Как отметил украинский лидер, главная проблема заключается в том, что пока нет никакого признака, что российские захватчики готовятся к завершению войны.

Наши скоординированные усилия и общие шаги — Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, желающих мира — точно могут принудить Россию к миру. Спасибо всем, кто помогает!

Что важно понимать, 13 августа около 15:00 начнется виртуальная встреча Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте и лидеров Европы касательно завершения войны РФ против Украины.

По словам инсайдеров, канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет помешать Трампу заключить сомнительное соглашение с Путиным.

