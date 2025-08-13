Надо заканчивать эту войну — Зеленский

15 августа глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что Украина готова к завершению захватнической войны, которую Россия ведет уже более 11 лет. Однако, как отметил президент, по-прежнему сохраняется серьезная проблема.
Главные тезисы
- Согласно данным президента, Россия планирует продолжать воевать.
- Мерц хочет помешать Трампу заключить плохое соглашение с Путиным.
Зеленский объяснил, стоит ли рассчитывать на завершение войны
По словам главы государства, за последние дни состоялось более 30 разговоров и консультаций с разными союзниками Украины.
Как отметил украинский лидер, главная проблема заключается в том, что пока нет никакого признака, что российские захватчики готовятся к завершению войны.
Что важно понимать, 13 августа около 15:00 начнется виртуальная встреча Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте и лидеров Европы касательно завершения войны РФ против Украины.
По словам инсайдеров, канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет помешать Трампу заключить сомнительное соглашение с Путиным.
