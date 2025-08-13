Треба закінчувати цю війну — Зеленський

15 серпня глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна готова до завершення загарбницької війни, яку Росія веде уже понада 11 років. Однак, як зазначив президент, досі зберігається серйозна проблема.
Головні тези:
- Згідно з даними президента, Росія планує продовжувати воювати.
- Мерц хоче перешкодити Трампу укласти погану угоду з Путіним.
Зеленський пояснив, чи варто розраховувати на завершення війни
За словами глави держави, протягом останніх днів відбулося понад 30 розмов та консультацій з різними союзниками України.
Як зазначив український лідер, головна проблема полягає в тому, що наразі немає жодної ознаки, що російські загарбники готуються до завершення війни.
Що важливо розуміти, 13 серпня, близько 15:00, розпочнеться віртуальна зустріч Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте та лідерів Європи щодо завершення війни РФ проти України.
За словами інсайдерів, канцлер ФРН Фрідріх Мерц хоче перешкодити Трампу укласти сумнівну угоду з Путіним.
