Треба закінчувати цю війну — Зеленський

15 серпня глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна готова до завершення загарбницької війни, яку Росія веде уже понада 11 років. Однак, як зазначив президент, досі зберігається серйозна проблема. 

Головні тези:

  • Згідно з даними президента, Росія планує продовжувати воювати.
  • Мерц хоче перешкодити Трампу укласти погану угоду з Путіним.

Зеленський пояснив, чи варто розраховувати на завершення війни

За словами глави держави, протягом останніх днів відбулося понад 30 розмов та консультацій з різними союзниками України.

Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії.

Як зазначив український лідер, головна проблема полягає в тому, що наразі немає жодної ознаки, що російські загарбники готуються до завершення війни.

Наші скоординовані зусилля та спільні кроки — України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, — точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!

Що важливо розуміти, 13 серпня, близько 15:00, розпочнеться віртуальна зустріч Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте та лідерів Європи щодо завершення війни РФ проти України.

За словами інсайдерів, канцлер ФРН Фрідріх Мерц хоче перешкодити Трампу укласти сумнівну угоду з Путіним.

