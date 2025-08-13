Зеленський невідкладно вирушає до Німеччини — яка мета
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський невідкладно вирушає до Німеччини — яка мета

Зеленський
Джерело:  УНІАН

13 серпня український лідер Володимир Зеленський прибуде до Берліна з офіційним візитом. Саме там разом з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом він візьме участь у відеоконференції, до якої приєднається президент США Дональд Трамп та лідери Європи.

Головні тези:

  • Ця зустріч має стратегічне значення у контексті потенційних наслідків перемовин Трампа з Путіним.
  • Мерц хоче завадити президенту США укласти сумнівну угоду з Росією.

Зеленський, Трамп та лідери Європи збираються на віртуальний саміт

З заявою з цього приводу виступив речник глави держави Сергій Нікіфоров.

Він офіційно підтвердив, що у межах візиту повинні відбутися двосторонні перемовини Володимира Зеленського з Фрідріхом Мерцем.

Вже опісля вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном можливі заяви Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца для ЗМІ. Також сьогодні буде засідання Коаліції охочих, — наголосив Сергій Нікіфоров.

Згідно з даними видання BILD, ключовим меседжем канцлера ФРН під час відеозустрічі будуть потенційні наслідки перемовин американського лідера Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Є підозри, що канцлерка хоче завадити Трампу укласти сумнівну угоду, яка в кінцевому підсумку матиме негативні наслідки для України та Європи, — йдеться в статті.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп проведе переговори з Зеленським перед зустріччю з Путіним — ЗМІ
Зеленський і Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Трампа та Путіна. Інсайдери розкрили локацію
Трамп та Путін зустрінуться на військовій базі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія гучно зганьбилася напередодні переговорів Трампа та Путіна
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?