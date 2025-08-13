Зеленський невідкладно вирушає до Німеччини — яка мета

13 серпня український лідер Володимир Зеленський прибуде до Берліна з офіційним візитом. Саме там разом з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом він візьме участь у відеоконференції, до якої приєднається президент США Дональд Трамп та лідери Європи.
Головні тези:
- Ця зустріч має стратегічне значення у контексті потенційних наслідків перемовин Трампа з Путіним.
- Мерц хоче завадити президенту США укласти сумнівну угоду з Росією.
Зеленський, Трамп та лідери Європи збираються на віртуальний саміт
З заявою з цього приводу виступив речник глави держави Сергій Нікіфоров.
Він офіційно підтвердив, що у межах візиту повинні відбутися двосторонні перемовини Володимира Зеленського з Фрідріхом Мерцем.
Вже опісля вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.
Згідно з даними видання BILD, ключовим меседжем канцлера ФРН під час відеозустрічі будуть потенційні наслідки перемовин американського лідера Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
