Зеленський невідкладно вирушає до Німеччини — яка мета

13 серпня український лідер Володимир Зеленський прибуде до Берліна з офіційним візитом. Саме там разом з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом він візьме участь у відеоконференції, до якої приєднається президент США Дональд Трамп та лідери Європи.

Зеленський, Трамп та лідери Європи збираються на віртуальний саміт

З заявою з цього приводу виступив речник глави держави Сергій Нікіфоров.

Він офіційно підтвердив, що у межах візиту повинні відбутися двосторонні перемовини Володимира Зеленського з Фрідріхом Мерцем.

Вже опісля вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном можливі заяви Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца для ЗМІ. Також сьогодні буде засідання Коаліції охочих, — наголосив Сергій Нікіфоров. Поширити

Згідно з даними видання BILD, ключовим меседжем канцлера ФРН під час відеозустрічі будуть потенційні наслідки перемовин американського лідера Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.