Зеленский безотлагательно отправляется в Германию — какая цель

Источник:  УНИАН

13 августа украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Берлин с официальным визитом. Там же вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом он примет участие в видеоконференции, к которой присоединится президент США Дональд Трамп и лидеры Европы.

Главные тезисы

  • Эта встреча имеет стратегическое значение в контексте потенциальных последствий переговоров Трампа с Путиным.
  • Мерц хочет помешать президенту США заключить сомнительное соглашение с Россией.

Зеленский, Трамп и лидеры Европы собираются на виртуальный саммит

С заявлением по этому поводу выступил спикер главы государства Сергей Никифоров.

Он официально подтвердил, что в рамках визита должны состояться двусторонние переговоры Владимира Зеленского с Фридрихом Мерцем.

Чуть позже они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ. Также сегодня будет заседание Коалиции желающих, — подчеркнул Сергей Никифоров.

Согласно данным издания BILD, ключевым месседжем канцлера ФРГ во время видеовстречи будут потенциальные последствия переговоров американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Есть подозрения, что канцлер хочет помешать Трампу заключить сомнительное соглашение, которое в конечном итоге будет иметь негативные последствия для Украины и Европы, — сказано в статье.

