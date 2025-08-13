Зеленский безотлагательно отправляется в Германию — какая цель

13 августа украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Берлин с официальным визитом. Там же вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом он примет участие в видеоконференции, к которой присоединится президент США Дональд Трамп и лидеры Европы.

Зеленский, Трамп и лидеры Европы собираются на виртуальный саммит

С заявлением по этому поводу выступил спикер главы государства Сергей Никифоров.

Он официально подтвердил, что в рамках визита должны состояться двусторонние переговоры Владимира Зеленского с Фридрихом Мерцем.

Чуть позже они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ. Также сегодня будет заседание Коалиции желающих, — подчеркнул Сергей Никифоров. Поделиться

Согласно данным издания BILD, ключевым месседжем канцлера ФРГ во время видеовстречи будут потенциальные последствия переговоров американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.