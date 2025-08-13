Путін блефує перед Трампом щодо можливості РФ захопити всю Україну — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на те, що ключовою темою зустрічі на Алясці президент США Дональда Трампа та нелегітимного президента РФ Володимира Путіна буде припинення вогню у війні РФ проти України.
Головні тези:
- Путін намагається блефувати перед Трампом, показуючи, що може окупувати всю Україну, проте Зеленський вважає це обманом.
- Зеленський закликає до негайного припинення вогню у війні РФ проти України.
- Росія намагається створити враження, що може захопити всю Україну, однак зазнає значних втрат у військових діях.
Путін блефує перед Трампом щодо України — Зеленський
Про це глава української держави заявив у Берліні під час спільного підходу до преси з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Він також відзначив, що напередодні цієї зустрічі Путін блефує — намагається довести, що може окупувати всю Україну.
Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, що Путін блефує. Він старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання.
Зеленський відзначив, що у Росії справді «в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії в три рази, але також у Росії в три рази більше втрат».
Зеленський додав, що Путін також блефує з приводу того, що санкції не діють.
Також Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці.
