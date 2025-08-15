Зустріч Трампа і Путіна. Україна сподівається на сильну позицію США — Зеленський

Російські окупанти продовжують вбивства цивільних навіть у день перемовин на Алясці. Москва не демонструє жодних сигналів того, що вона готова припинити війну в Україні.

Україна сподівається на сильну позицію США — Зеленський

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що він отримує доповіді від розвідки та дипломатів щодо підготовки зустрічі на Алясці — про те, із чим їде туди російський диктатор Володимир Путін. Паралельно надходять доповіді з регіонів України, які 15 серпня потрапили під російські атаки.

Суми — російський удар по центральному ринку. Дніпровщина — удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина — свідомі російські удари. Війна триває. Володимир Зеленський Президент України

Президент підкреслив, що немає жодних сигналів про підготовку Кремля завершити війну в Україні. В день перемовин на Алясці ворог продовжує убивати. Це дуже багато говорить про реальні наміри російського режиму та Путіна.