Зустріч Трампа і Путіна. Україна сподівається на сильну позицію США — Зеленський

Російські окупанти продовжують вбивства цивільних навіть у день перемовин на Алясці. Москва не демонструє жодних сигналів того, що вона готова припинити війну в Україні.
Головні тези:
- Україна сподівається на підтримку сильної позиції США у зустрічі Трампа і Путіна для завершення війни в Україні.
- Російські окупанти продовжують вбивства цивільних, не вказуючи на готовність до мирного врегулювання конфлікту.
- Президент України підкреслив важливість чесного закінчення війни та готовність працювати продуктивно для досягнення миру.
Україна сподівається на сильну позицію США — Зеленський
Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
Зеленський зазначив, що він отримує доповіді від розвідки та дипломатів щодо підготовки зустрічі на Алясці — про те, із чим їде туди російський диктатор Володимир Путін. Паралельно надходять доповіді з регіонів України, які 15 серпня потрапили під російські атаки.
Президент підкреслив, що немає жодних сигналів про підготовку Кремля завершити війну в Україні. В день перемовин на Алясці ворог продовжує убивати. Це дуже багато говорить про реальні наміри російського режиму та Путіна.
