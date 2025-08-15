Зустріч Трампа і Путіна. Україна сподівається на сильну позицію США — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Зустріч Трампа і Путіна. Україна сподівається на сильну позицію США — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Російські окупанти продовжують вбивства цивільних навіть у день перемовин на Алясці. Москва не демонструє жодних сигналів того, що вона готова припинити війну в Україні.

Головні тези:

  • Україна сподівається на підтримку сильної позиції США у зустрічі Трампа і Путіна для завершення війни в Україні.
  • Російські окупанти продовжують вбивства цивільних, не вказуючи на готовність до мирного врегулювання конфлікту.
  • Президент України підкреслив важливість чесного закінчення війни та готовність працювати продуктивно для досягнення миру.

Україна сподівається на сильну позицію США — Зеленський

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що він отримує доповіді від розвідки та дипломатів щодо підготовки зустрічі на Алясці — про те, із чим їде туди російський диктатор Володимир Путін. Паралельно надходять доповіді з регіонів України, які 15 серпня потрапили під російські атаки.

Суми — російський удар по центральному ринку. Дніпровщина — удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина — свідомі російські удари. Війна триває.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент підкреслив, що немає жодних сигналів про підготовку Кремля завершити війну в Україні. В день перемовин на Алясці ворог продовжує убивати. Це дуже багато говорить про реальні наміри російського режиму та Путіна.

Напередодні ми обговорили зі Сполученими Штатами Америки, із європейцями, що дійсно може спрацювати. Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати — росіяни зважають на американську силу. Саме на силу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Треба закінчувати цю війну — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін блефує перед Трампом щодо можливості РФ захопити всю Україну — Зеленський
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Досягнення справедливого миру в Україні. Зеленський розкрив мету зустрічі "Коаліції рішучих"
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?