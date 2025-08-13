Досягнення справедливого миру в Україні. Зеленський розкрив мету зустрічі "Коаліції рішучих"
Досягнення справедливого миру в Україні. Зеленський розкрив мету зустрічі "Коаліції рішучих"

Володимир Зеленський
Зеленський
Сьогоднішні переговори лідерів України, Європи та США могли наблизити завершення російської війни.

Головні тези:

  • Переговори лідерів України, Європи та США можуть сприяти завершенню російської війни та досягненню справедливого миру в Україні.
  • Важливість скоординованих позицій та спільних кроків у русі до справжнього миру наголошує президент України Володимир Зеленський.

Зеленський розкрив мету зустрічі "Коаліції рішучих" 13 серпня

Голова української держави подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який прийняв особливий формат — розмову Європи та США.

Зеленський наголосив, що завжди важлива наявність скоординованих позицій і допомагати одне одному в русі до справжнього миру.

За словами президента, у Європі всі однаково сприймають ключові принципи, які можуть гарантувати європейцям гарантувати європейцям безпеку.

Конструктивно співпрацюємо зі США. Готуємо спільні кроки. Сподіваюся, що сьогодні ми стали ближче до закінчення війни та побудови гарантовано мирного майбутнього.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню.

Нагадаємо, сьогодні, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і європейські лідери зідзвонилися для обговорення майбутньої зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп під час розмови пообіцяв, що будь-які територіальні питання можна обговорювати тільки за участю України.

Також Трамп під час зустрічі хоче домогтися припинення вогню між Росією та Україною.

