Досягнення справедливого миру в Україні. Зеленський розкрив мету зустрічі "Коаліції рішучих"

Зеленський розкрив мету зустрічі "Коаліції рішучих" 13 серпня

Голова української держави подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який прийняв особливий формат — розмову Європи та США.

Зеленський наголосив, що завжди важлива наявність скоординованих позицій і допомагати одне одному в русі до справжнього миру.

За словами президента, у Європі всі однаково сприймають ключові принципи, які можуть гарантувати європейцям гарантувати європейцям безпеку.

Конструктивно співпрацюємо зі США. Готуємо спільні кроки. Сподіваюся, що сьогодні ми стали ближче до закінчення війни та побудови гарантовано мирного майбутнього. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню.

Нагадаємо, сьогодні, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і європейські лідери зідзвонилися для обговорення майбутньої зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Поширити

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп під час розмови пообіцяв, що будь-які територіальні питання можна обговорювати тільки за участю України.