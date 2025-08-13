Досягнення справедливого миру в Україні. Зеленський розкрив мету зустрічі "Коаліції рішучих"

Сьогоднішні переговори лідерів України, Європи та США могли наблизити завершення російської війни.
Головні тези:
- Переговори лідерів України, Європи та США можуть сприяти завершенню російської війни та досягненню справедливого миру в Україні.
- Важливість скоординованих позицій та спільних кроків у русі до справжнього миру наголошує президент України Володимир Зеленський.
Зеленський розкрив мету зустрічі "Коаліції рішучих" 13 серпня
Голова української держави подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який прийняв особливий формат — розмову Європи та США.
Зеленський наголосив, що завжди важлива наявність скоординованих позицій і допомагати одне одному в русі до справжнього миру.
За словами президента, у Європі всі однаково сприймають ключові принципи, які можуть гарантувати європейцям гарантувати європейцям безпеку.
Зеленський зазначив, що шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню.
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп під час розмови пообіцяв, що будь-які територіальні питання можна обговорювати тільки за участю України.
Також Трамп під час зустрічі хоче домогтися припинення вогню між Росією та Україною.
