Достижение справедливого мира в Украине. Зеленский раскрыл цель встречи "Коалиции решительных"

Сегодняшние переговоры лидеров Украины, Европы и США могли приблизить к завершению российской войны.
Главные тезисы
- Переговоры лидеров Украины, Европы и США являются важным шагом к достижению справедливого мира в Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский акцентирует внимание на согласованных позициях и общих шагах в деле достижения настоящего мира.
- Зеленский подчеркнул важность сотрудничества со странами Европы и США для решения конфликта с Россией и обеспечения безопасности европейцам.
Зеленский раскрыл цель встречи "Коалиции решительных" 13 августа
Глава украинского государства поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца, который принял особый формат — разговор Европы и США.
Зеленский подчеркнул, что всегда важно наличие скоординированных позиций и помогать друг другу в движении к настоящему миру.
По словам президента, в Европе все равно воспринимают ключевые принципы, которые могут гарантировать европейцам гарантировать европейцам безопасность.
Зеленский отметил, что путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут проходить в условиях прекращения огня.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп во время разговора пообещал, что любые территориальные вопросы можно обсуждать только с участием Украины.
Также Трамп во время встречи хочет добиться прекращения огня между Россией и Украиной.
