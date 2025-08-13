Достижение справедливого мира в Украине. Зеленский раскрыл цель встречи "Коалиции решительных"

Сегодняшние переговоры лидеров Украины, Европы и США могли приблизить к завершению российской войны.

Зеленский раскрыл цель встречи "Коалиции решительных" 13 августа

Глава украинского государства поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца, который принял особый формат — разговор Европы и США.

Зеленский подчеркнул, что всегда важно наличие скоординированных позиций и помогать друг другу в движении к настоящему миру.

По словам президента, в Европе все равно воспринимают ключевые принципы, которые могут гарантировать европейцам гарантировать европейцам безопасность.

Конструктивно сотрудничаем с США. Готовим общие шаги. Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны и построения гарантированно мирного будущего. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут проходить в условиях прекращения огня.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры созвонились для обсуждения предстоящей встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп во время разговора пообещал, что любые территориальные вопросы можно обсуждать только с участием Украины.