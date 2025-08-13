Достижение справедливого мира в Украине. Зеленский раскрыл цель встречи "Коалиции решительных"
Категория
Украина
Дата публикации

Достижение справедливого мира в Украине. Зеленский раскрыл цель встречи "Коалиции решительных"

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Сегодняшние переговоры лидеров Украины, Европы и США могли приблизить к завершению российской войны.

Главные тезисы

  • Переговоры лидеров Украины, Европы и США являются важным шагом к достижению справедливого мира в Украине.
  • Президент Украины Владимир Зеленский акцентирует внимание на согласованных позициях и общих шагах в деле достижения настоящего мира.
  • Зеленский подчеркнул важность сотрудничества со странами Европы и США для решения конфликта с Россией и обеспечения безопасности европейцам.

Зеленский раскрыл цель встречи "Коалиции решительных" 13 августа

Глава украинского государства поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца, который принял особый формат — разговор Европы и США.

Зеленский подчеркнул, что всегда важно наличие скоординированных позиций и помогать друг другу в движении к настоящему миру.

По словам президента, в Европе все равно воспринимают ключевые принципы, которые могут гарантировать европейцам гарантировать европейцам безопасность.

Конструктивно сотрудничаем с США. Готовим общие шаги. Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны и построения гарантированно мирного будущего.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут проходить в условиях прекращения огня.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры созвонились для обсуждения предстоящей встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп во время разговора пообещал, что любые территориальные вопросы можно обсуждать только с участием Украины.

Также Трамп во время встречи хочет добиться прекращения огня между Россией и Украиной.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский безотлагательно отправляется в Германию — какая цель
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Надо заканчивать эту войну — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский объяснил, стоит ли рассчитывать на завершение войны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин блефует перед Трампом про возможность РФ захватить всю Украину — Зеленский
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?