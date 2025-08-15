Трамп и Путин встретились в Анкоридже — первые подробности

Президент США Дональд Трамп и нелегитимный президент РФ Владимир Путин встретились в городе Анкоридж (штат Аляска). Они проведут переговоры, центральной темой которых является война в Украине.

Трамп встретил Путина в Анкоридже

Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов в Анкоридже и направились друг к другу. Трамп аплодисментами поздравил Путина, затем президенты пожали друг другу руки на летном поле.

Путин сел в "Кадиллак" Трампа на летном поле. Саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине президента США.

Трамп заявил, что соглашение о мире в Украине должны согласовать Москва и Киев, но он хочет подготовить почву для возможной договоренности. Он рассчитывает на переговоры Путина и Зеленского, допустил свое участие в этом процессе.

В эфир российских пропагандистов случайно попал кусок со встречи, где журналистка спрашивает Путина, перестанет ли он убивать людей. Российский диктатор делает вид, что не слышит.

Российский диктатор впервые посещает США в последнее десятилетие — в прошлый раз он побывал в Нью-Йорке в 2015 году на Генассамблее ООН.

Сегодняшний саммит на Аляске является первой личной встречей лидеров РФ и США с 2021 года, когда Путин общался с тогдашним президентом Джо Байденом в Женеве.

Как анонсировалось, сначала лидеры должны были провести встречу тет-а-тет (только в присутствии переводчиков), а затем переговоры в формате делегаций.

Однако американский NBC News со ссылкой на чиновника Белого дома написал, что ранее запланированная встреча лицом к лицу между Трампом и Владимиром Путиным теперь состоится в формате "три на три".

По словам чиновника, в переговорах примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Виткофф.