Трамп может досрочно покинуть саммит с Путиным
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп может досрочно покинуть саммит с Путиным

Трамп летит на Аляску с конкретной целью
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Инсайдеры в Белом доме заявили журналистам, что президент США Дональд Трамп настроен преждевременно закончить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, если он поймет, что нелегитимный глава Кремля не хочет завершать войну против Украины и подписывать мирное соглашение.

Главные тезисы

  • Пока Трамп оценивает перспективы саммита с осторожным оптимизмом.
  • Белый дом рассчитывает на серьезное отношение Путина к этим переговорам.

Трамп летит на Аляску с конкретной целью

По словам самого американского лидера, он не намерен зря тратить свое время.

Более того, Трамп заверил, что ему понадобится всего несколько минут, чтобы понять намерения Путина.

Мы выясним, какая позиция у каждого, и я пойму это в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут. Мы, как правило, выясняем, будет ли встреча удачной или неудачной, и если она будет неудачной, она закончится очень быстро, а если удачной, мы в ближайшем будущем достигнем мира.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам анонимных источников, американский лидер и его команда с осторожным оптимизмом оценивают перспективы этого саммита.

По мнению Трампа, ему нужно быть в одной комнате с российским диктатором, чтобы оценить, на что тот "настроен" по прекращению огня.

Президент США подчеркнул, что ожидает от Путина серьезного отношения к встрече, угрожая "очень серьезными последствиями" для России, если тот не согласится на прекращение войны.

