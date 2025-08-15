США ударили санкциями по России незадолго до встречи на Аляске

Государственный департамент и Министерство финансов США официально объявили, что вводят санкции против российской криптовалютной биржи Garantex, а также ее руководителей.
Что известно о новых санкциях США против России
Кроме того, американские власти четко дали понять, что за данные, которые помогут задержать руководителей компании, предусмотрено вознаграждение до шести миллионов долларов.
Что важно понимать, именно российскую биржу Garantex активно используют киберпреступники и криминальные группировки с целью отмывания денег.
За последние 6 лет через нее, как утверждают в США, были проведены криптовалютные транзакции на сумму по меньшей мере девяносто шесть миллиардов долларов.
Российские власти пока никоим образом не отреагировали на новый санкционный удар со стороны США, хотя его нанесли накануне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина.
К слову, 6 марта 2025 г. стало известно, что эмитент стейблкоинов Tether заморозил на российской криптовалютной бирже Garantex USDT на сумму 2,5 млрд руб (28 млн долл.), что стало причиной приостановки работы платформы.
