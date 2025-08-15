США ударили санкциями по России незадолго до встречи на Аляске
Категория
Экономика
Дата публикации

США ударили санкциями по России незадолго до встречи на Аляске

Что известно о новых санкциях США против России
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Государственный департамент и Министерство финансов США официально объявили, что вводят санкции против российской криптовалютной биржи Garantex, а также ее руководителей.

Главные тезисы

  • Garantex активно использовали киберпреступники с целью отмывания денег.
  • Санкции против Garantex свидетельствуют о растущем давлении на российский криптовалютный сектор.

Что известно о новых санкциях США против России

Государственный департамент и Министерство финансов США объявили о санкциях против российской криптобиржи Garantex и ее руководителей.

Кроме того, американские власти четко дали понять, что за данные, которые помогут задержать руководителей компании, предусмотрено вознаграждение до шести миллионов долларов.

Что важно понимать, именно российскую биржу Garantex активно используют киберпреступники и криминальные группировки с целью отмывания денег.

За последние 6 лет через нее, как утверждают в США, были проведены криптовалютные транзакции на сумму по меньшей мере девяносто шесть миллиардов долларов.

Российские власти пока никоим образом не отреагировали на новый санкционный удар со стороны США, хотя его нанесли накануне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина.

К слову, 6 марта 2025 г. стало известно, что эмитент стейблкоинов Tether заморозил на российской криптовалютной бирже Garantex USDT на сумму 2,5 млрд руб (28 млн долл.), что стало причиной приостановки работы платформы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Много проблем, сотни агентов. Как проходит подготовка встречи Трампа и Путина
Подготовка встречи Трампа и Путина – как все происходит
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Что Путин предложит Трампу на Аляске — прогноз аналитика
Путин попытается "соблазнить" Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Запад обсуждает возрождение "Железного Рейна" для войны с Россией
На Западе снова вспомнили о "Железном Рейне"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?