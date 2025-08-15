Запад обсуждает возрождение "Железного Рейна" для войны с Россией

На Западе уже активно ведутся дискуссии о том, стоит ли возобновлять работу железной дороги "Железный Рейн", построенной еще в XIX веке. Именно она могла бы значительно повысить мобильность европейских вооруженных сил в случае войны с Россией.

На Западе снова вспомнили о "Железном Рейне"

Согласно данным журналистов, в настоящее время Бельгия, Нидерланды и Германия ведут переговоры о возобновлении работы железной дороги.

Что важно понимать, когда-то она соединяла порт Антверпен в Бельгии с промышленным Рурским регионом Германии.

Роль "Железного Рейна" в функционировании союзных войск во время и после Второй мировой войны переоценить действительно сложно

Однако в мирное время эту железную дорогу не использовали, поэтому многие участки нуждаются в ремонте.

Растущая угроза со стороны России заставила европейцев задуматься о воскресении "Рейна".

Однако не все стороны согласны с приоритетностью возрождения железной дороги. В частности, Нидерланды не проявляют особого энтузиазма. Их участок короткий, тогда как параллельная линия Betuwe уже соединяет Роттердам с Германией.

По мнению специалиста в этой области Германа Вельтера, позиция Нидерландов еще может измениться.