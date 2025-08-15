Запад обсуждает возрождение "Железного Рейна" для войны с Россией

На Западе уже активно ведутся дискуссии о том, стоит ли возобновлять работу железной дороги "Железный Рейн", построенной еще в XIX веке. Именно она могла бы значительно повысить мобильность европейских вооруженных сил в случае войны с Россией.
Главные тезисы
- Европа все активнее готовится к войне с Россией.
- Среди союзников нет единого подхода к процессу подготовки.
На Западе снова вспомнили о "Железном Рейне"
Согласно данным журналистов, в настоящее время Бельгия, Нидерланды и Германия ведут переговоры о возобновлении работы железной дороги.
Что важно понимать, когда-то она соединяла порт Антверпен в Бельгии с промышленным Рурским регионом Германии.
Роль "Железного Рейна" в функционировании союзных войск во время и после Второй мировой войны переоценить действительно сложно
Однако в мирное время эту железную дорогу не использовали, поэтому многие участки нуждаются в ремонте.
Растущая угроза со стороны России заставила европейцев задуматься о воскресении "Рейна".
По мнению специалиста в этой области Германа Вельтера, позиция Нидерландов еще может измениться.
Это произойдет, если Евросоюз выделит безвозмездные средства на строительство инфраструктуры.
