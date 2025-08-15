Захід обговорює відродження "Залізного Рейну" для війни з Росією
Захід обговорює відродження "Залізного Рейну" для війни з Росією

На Заході знову згадали про "Залізний Рейн"
Джерело:  Politico

На Заході уже активно точаться дискусії про те, чи варто відновлювати роботу залізниці "Залізний Рейн", що була побудована ще в XIX столітті. Саме вона могла б суттєво підвищити мобільність європейських збройних сил у разі війни з Росією.

Головні тези:

  • Європа дедалі активніше готується до війни з Росією.
  • Серед союзників немає єдиного підходу до процесу підготовки.

На Заході знову згадали про "Залізний Рейн"

Згідно з даними журналістів, наразі Бельгія, Нідерланди та Німеччина ведуть переговори про відновлення роботи залізниці.

Що важливо розуміти, колись вона з'єднувала порт Антверпен у Бельгії з промисловим Рурським регіоном Німеччини.

Роль “Залізного Рейну” у функціонуванні союзних військ під час і після Другої світової війни переоцінити справді важко.

Однак у мирні час цю залізницю не використовували, тому багато її ділянок потребують ремонту.

Зростаюча загроза з боку Росії змусила європейців замислитися про воскресіння “Рейну”.

Однак не всі сторони згодні з пріоритетністю відродження залізниці. Зокрема, Нідерланди не виявляють особливого ентузіазму. Їхня ділянка коротка, тоді як паралельна лінія Betuwe вже з'єднує Роттердам із Німеччиною.

На переконання фахівця у цій галузі Германа Вельтера, позиція Нідерландів ще може змінитися.

Це станеться, якщо Євросоюзу виділить безоплатні кошти на будівництво інфраструктури.

