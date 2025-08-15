Багато проблем, сотні агентів. Як відбувається підготовка зустрічі Трампа та Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Багато проблем, сотні агентів. Як відбувається підготовка зустрічі Трампа та Путіна

Підготовка зустрічі Трампа та Путіна - як все відбувається
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися Bloomberg, для Секретної служби США підготовка зустрічі американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці стала справді серйозним викликом, адже з'явилося багато проблем, які непросто розв'язати.

Головні тези:

  • Географічне розташування Аляски створює багато проблем.
  • Росія досі не затвердила повний план безпеки.

Підготовка зустрічі Трампа та Путіна — як все відбувається

Головне завдання Секретної служби США полягає в забезпеченні одночасного захисту обох президентів в одній точці з урахуванням, що кожен із них "оточений" власною "добре озброєною" охороною.

За словами інсайдерів, ця "операція перетворилася на справжній спринт".

Справжній виклик це насамперед те, що "географічне розташування Аляски створює багато проблем".

Журналісти звертають увагу на те, що автомобілі для кортежів доставляють із континентальної частини США вантажними літаками.

Що також важливо розуміти, у двосторонніх зустрічах найвищого рівня діють правила взаємності: будь-який привілей, наданий одному лідеру, слід забезпечити й іншому.

Наразі відомо, що переміщення російського диктатора контролюватиме винятково його охорона, тоді як Секретна служба США буде підтримувати зовнішній контроль за ситуацією.

Один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що жодна зі сторін не буде відкривати двері іншої та не буде користуватися її транспортом. Якщо десять американських агентів стоятимуть перед залом переговорів, то з іншого боку стоятимуть десять російських — усе співпадає "тіло в тіло, зброя до зброї".

Згідно з даними інсайдерів, до Анкориджа уже прибули сотні агентів.

Частина з них в костюмах та з навушниками чергують на перехрестях, інші у звичайному одязі зливаються з цивільним населенням.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Він досі розлючений". Як Трамп вирішив обхитрити Путіна
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Якби я отримав Москву та Ленінград". Трамп влаштував новий скандал у мережі
Donald Trump
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
На Алясці почався мітинг на підтримку України — фото та відео
Проукраїнський мітинг на Алясці - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?