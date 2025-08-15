Багато проблем, сотні агентів. Як відбувається підготовка зустрічі Трампа та Путіна

Як вдалося дізнатися Bloomberg, для Секретної служби США підготовка зустрічі американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці стала справді серйозним викликом, адже з'явилося багато проблем, які непросто розв'язати.

Підготовка зустрічі Трампа та Путіна — як все відбувається

Головне завдання Секретної служби США полягає в забезпеченні одночасного захисту обох президентів в одній точці з урахуванням, що кожен із них "оточений" власною "добре озброєною" охороною.

За словами інсайдерів, ця "операція перетворилася на справжній спринт".

Справжній виклик це насамперед те, що "географічне розташування Аляски створює багато проблем".

Журналісти звертають увагу на те, що автомобілі для кортежів доставляють із континентальної частини США вантажними літаками.

Що також важливо розуміти, у двосторонніх зустрічах найвищого рівня діють правила взаємності: будь-який привілей, наданий одному лідеру, слід забезпечити й іншому.

Наразі відомо, що переміщення російського диктатора контролюватиме винятково його охорона, тоді як Секретна служба США буде підтримувати зовнішній контроль за ситуацією.

Один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що жодна зі сторін не буде відкривати двері іншої та не буде користуватися її транспортом. Якщо десять американських агентів стоятимуть перед залом переговорів, то з іншого боку стоятимуть десять російських — усе співпадає "тіло в тіло, зброя до зброї".

Згідно з даними інсайдерів, до Анкориджа уже прибули сотні агентів.