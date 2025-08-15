На Алясці почався мітинг на підтримку України — фото та відео

Напередодні старту саміту американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці відбувається мітинг на підтримку України.
Головні тези:
- Близько тисячі людей беруть участь у проукраїнській акції в Анкориджі.
- Подібні мітинги відбуваються й в інших американських містах.
Проукраїнський мітинг на Алясці — що відомо
Про це повідомляє колишній кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.
Він уже опублікував відеопідтвердження своїм словам:
Варто зазначити, що раніше Остап Яриш публікував фото з анонсом мітингів на підтримку України на Алясці та в інших штатах.
Згідно з останніми даними, близько тисячі людей зібрались на проукраїнський мітинг в Анкориджі.
Нагадаємо, 14 серпня з'явилася інформація про те, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна запланована на 11:30 15 серпня (22:30 за київським часом).
Також стало відомо, що разом з нелегітимним главою Кремля на Аляску полетять ще 5 представників країни-агресорки — про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.
