На Алясці почався мітинг на підтримку України — фото та відео

Напередодні старту саміту американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці відбувається мітинг на підтримку України.

Проукраїнський мітинг на Алясці — що відомо

Про це повідомляє колишній кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

Він уже опублікував відеопідтвердження своїм словам:

Ось що відбувається просто зараз: великий проукраїнський мітинг в Анкориджі напередодні зустрічі Трампа та Путіна. “Україна та Аляска — Росія ніколи знову”, — написав журналіст. Поширити

🇺🇸🇺🇦 Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. “Ukraine and Alaska — Russian never again.” pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 15, 2025

Варто зазначити, що раніше Остап Яриш публікував фото з анонсом мітингів на підтримку України на Алясці та в інших штатах.

Згідно з останніми даними, близько тисячі людей зібрались на проукраїнський мітинг в Анкориджі.

Нагадаємо, 14 серпня з'явилася інформація про те, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна запланована на 11:30 15 серпня (22:30 за київським часом).

Також стало відомо, що разом з нелегітимним главою Кремля на Аляску полетять ще 5 представників країни-агресорки — про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.