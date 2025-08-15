На Алясці почався мітинг на підтримку України — фото та відео
На Алясці почався мітинг на підтримку України — фото та відео

Проукраїнський мітинг на Алясці - що відомо
Read in English
Джерело:  online.ua

Напередодні старту саміту американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці відбувається мітинг на підтримку України.

Головні тези:

  • Близько тисячі людей беруть участь у проукраїнській акції в Анкориджі.
  • Подібні мітинги відбуваються й в інших американських містах.

Проукраїнський мітинг на Алясці — що відомо

Про це повідомляє колишній кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

Він уже опублікував відеопідтвердження своїм словам:

Ось що відбувається просто зараз: великий проукраїнський мітинг в Анкориджі напередодні зустрічі Трампа та Путіна. “Україна та Аляска — Росія ніколи знову”, — написав журналіст.

Варто зазначити, що раніше Остап Яриш публікував фото з анонсом мітингів на підтримку України на Алясці та в інших штатах.

Згідно з останніми даними, близько тисячі людей зібрались на проукраїнський мітинг в Анкориджі.

Нагадаємо, 14 серпня з'явилася інформація про те, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна запланована на 11:30 15 серпня (22:30 за київським часом).

Також стало відомо, що разом з нелегітимним главою Кремля на Аляску полетять ще 5 представників країни-агресорки — про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

