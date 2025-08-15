На Аляске начался митинг в поддержку Украины — фото и видео

В преддверии старта саммита американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Анкоридже на Аляске проходит митинг в поддержку Украины.
Главные тезисы
- Около тысячи человек принимают участие в проукраинской акции в Анкоридже.
- Подобные митинги проходят и в других американских городах.
Проукраинский митинг на Аляске — что известно
Об этом сообщает бывший корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш.
Он уже опубликовал видеоподтверждение своим словам:
Следует отметить, что ранее Остап Ярыш публиковал фото с анонсом митингов в поддержку Украины на Аляске и других штатах.
Согласно последним данным, около тысячи человек собрались на проукраинский митинг в Анкоридже.
Напомним, 14 августа появилась информация о том, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина запланирована на 11.30 15 августа (22.30 по киевскому времени).
Также стало известно, что вместе с нелегитимным главой Кремля на Аляску полетят еще 5 представителей страны-агрессорки — об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
