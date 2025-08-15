На Аляске начался митинг в поддержку Украины — фото и видео
На Аляске начался митинг в поддержку Украины — фото и видео

Проукраинский митинг на Аляске — что известно
Источник:  online.ua

В преддверии старта саммита американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Анкоридже на Аляске проходит митинг в поддержку Украины.

  • Около тысячи человек принимают участие в проукраинской акции в Анкоридже.
  • Подобные митинги проходят и в других американских городах.

Об этом сообщает бывший корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Он уже опубликовал видеоподтверждение своим словам:

Вот что происходит прямо сейчас: большой проукраинский митинг в Анкоридже в преддверии встречи Трампа и Путина. "Украина и Аляска — Россия никогда снова", — написал журналист.

Следует отметить, что ранее Остап Ярыш публиковал фото с анонсом митингов в поддержку Украины на Аляске и других штатах.

Согласно последним данным, около тысячи человек собрались на проукраинский митинг в Анкоридже.

Напомним, 14 августа появилась информация о том, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина запланирована на 11.30 15 августа (22.30 по киевскому времени).

Также стало известно, что вместе с нелегитимным главой Кремля на Аляску полетят еще 5 представителей страны-агрессорки — об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

