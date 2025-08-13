Мерц раскрыл детали переговоров между Европой, Украиной и США перед встречей Трампа и Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что первые два этапа масштабных переговоров с участием европейских лидеров, Зеленского и руководства США уже завершились и рассказал, о чем говорили с Дональдом Трампом.

Мерц назвал приоритеты Европы и Украины перед встречей Трампа и Путина

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Канцлер отметил, что сначала "подробно проговорили позиции" с лидерами Германии, Франции, Британии, Польши, Финляндии, Италии, президентом Еврокомиссии (Урсулой фон дер Ляен, президентом Евросовета) Антониу Коштой, генсеком НАТО) Марком Рютте при участии Владимира Зеленского.

По его словам, все были "единодушны в оценке ситуации и также в том, какой цели можно достичь".

После этого состоялось общение с президентом США Дональдом Трампом, а после пресс-конференции начнется следующий этап консультаций — в кругу "коалиции решительных".

Канцлер Германии раскрыл, какие именно позиции донесли в разговоре с Трампом.

Мы дали понять, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если после этой будет следующая встреча. Мы хотим, чтобы была верна последовательность. Это означает сначала перемирие, и это должно быть в самом начале. Важным элементом может быть рамочная сделка, которая будет позже. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

В третьих, Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной позицией будет линия столкновения… Юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается. Поделиться

Четвертое условие назвали надежные гарантии безопасности для Украины, пятым — то, что переговоры должны быть составной частью общей трансатлантической стратегии.