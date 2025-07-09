Немецкий лидер Фридрих Мерц четко дал понять стране-агрессорке РФ, что "дипломатические средства" по урегулированию захватнической войны России против Украины в конце концов исчерпаны.

Мерц больше не верит в желание Путина завершить войну

Канцлер ФРГ призвал власти Германии адекватно оценить текущую ситуацию, а также, наконец, принять важные решения.

Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление пророссийской правой силы здесь, в этом парламенте. Мы продолжим эту поддержку. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

По его убеждению немецкого лидера, в отношениях с Россией инструменты и ресурсы дипломатии исчерпаны.

Он также подчеркнул, что Берлин не может игнорировать тот факт, что преступный режим Путина открыто подвергает сомнению право на существование целой страны, применяя военную силу.

Он стремится уничтожить политический строй свободы на всем европейском континенте. Федеральное правительство, которое я возглавляю, сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло, — пообещал Фридрих Мерц. Поделиться

Что важно понимать, недавно министр обороны Германии Борис Писториус официально подтвердил, что Берлин предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 1,9 миллиарда евро.