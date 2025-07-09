"Ресурсы дипломатии исчерпаны". Мерц бросил вызов России

Немецкий лидер Фридрих Мерц четко дал понять стране-агрессорке РФ, что "дипломатические средства" по урегулированию захватнической войны России против Украины в конце концов исчерпаны.
Главные тезисы
- Мерц призывает власти Германии реалистично оценить сложившуюся ситуацию.
- Берлин готов предоставить Украине еще 1,9 миллиарда евро.
Мерц больше не верит в желание Путина завершить войну
Канцлер ФРГ призвал власти Германии адекватно оценить текущую ситуацию, а также, наконец, принять важные решения.
По его убеждению немецкого лидера, в отношениях с Россией инструменты и ресурсы дипломатии исчерпаны.
Он также подчеркнул, что Берлин не может игнорировать тот факт, что преступный режим Путина открыто подвергает сомнению право на существование целой страны, применяя военную силу.
Что важно понимать, недавно министр обороны Германии Борис Писториус официально подтвердил, что Берлин предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 1,9 миллиарда евро.
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