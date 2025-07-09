"Ресурси дипломатії вичерпані". Мерц кинув виклик Росії
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"Ресурси дипломатії вичерпані". Мерц кинув виклик Росії

Мерц
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Джерело:  Die Zeit

Німецький лідер Фрідріх Мерц чітко дав зрозуміти країні-агресорці РФ, що "дипломатичні засоби" щодо врегулювання загарбницької війни Росії проти Україні врешті-решт вичерпані. На цьому тлі він пообіцяв подальшу допомогу та підтримку для Києва.

Головні тези:

  • Мерц закликає владу Німеччини реалістично оцінити ситуацію, що склалася.
  • Берлін готовий надати Україні ще 1,9 мільярда євро.

Мерц більше не вірить у бажання Путіна завершити війну

Канцлер ФРН закликав владу Німеччини адекватно оцінити поточну загрозливу ситуацію, а також нарешті ухвалити важливі рішення.

Ми продовжимо допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

На його переконання німецького лідера, у відносинах з Росією “інструменти і ресурси дипломатії вичерпані”.

Він також наголосив, що Берлін не може ігнорувати той факт, що злочинний режим Путіна відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу.

Він прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося, — пообіцяв Фрідріх Мерц.

Що важливо розуміти, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус офіційно підтвердив, що Берлін надасть Україні додаткову військову допомогу у розмірі 1,9 мільярда євро.

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