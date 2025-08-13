Мерц розкрив деталі перемовин між Європою, Україною та США перед зустріччю Трампа і Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що перші два етапи масштабних перемовин за участі європейських лідерів, Зеленського та керівництва США вже завершилися та розповів, про що говорили з Дональдом Трампом.

Мерц назвав пріоритети Європи та України перед зустріччю Трампа і Путіна

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Канцлер зазначив, що спершу "детально проговорили позиції" з лідерами Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Фінляндії, Італії, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Євроради) Антоніу Коштою, генсеком НАТО) Марком Рютте за участі Володимира Зеленського.

За його словами, усі були "одностайні в оцінці ситуації і також в тому, якої мети можна досягти".

Після того відбулось спілкування з президентом США Дональдом Трампом, а після пресконференції почнеться наступний етап консультацій — у колі "коаліції рішучих".

Канцлер Німеччини розкрив, які саме позиції донесли у розмові з Трампом.

Ми дали зрозуміти що Україна має сидіти за столом переговорів, якщо після цієї буде наступна зустріч. Ми хочемо, щоб була правильна послідовність. Це означає спочатку перемир’я, і це має бути на самому початку. Важливим елементом може бути рамкова угода, яка буде пізніше. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

По-третє, Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення… Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється.

Четвертою умовою назвали надійні гарантії безпеки для України, п'ятою — те, що переговори мають бути складовою спільної трансатлантичної стратегії.