Мерц розкрив деталі перемовин між Європою, Україною та США перед зустріччю Трампа і Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що перші два етапи масштабних перемовин за участі європейських лідерів, Зеленського та керівництва США вже завершилися та розповів, про що говорили з Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Європейські лідери та Україна ведуть масштабні перемовини перед зустріччю Трампа і Путіна.
- Мерц назвав пріоритети Європи та України у розмові з Трампом, включаючи безпеку та умови для переговорів.
- Україна готова обговорювати територіальні питання, але не обговорює юридичне визнання окупованих територій.
Мерц назвав пріоритети Європи та України перед зустріччю Трампа і Путіна
Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.
Канцлер зазначив, що спершу "детально проговорили позиції" з лідерами Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Фінляндії, Італії, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Євроради) Антоніу Коштою, генсеком НАТО) Марком Рютте за участі Володимира Зеленського.
За його словами, усі були "одностайні в оцінці ситуації і також в тому, якої мети можна досягти".
Після того відбулось спілкування з президентом США Дональдом Трампом, а після пресконференції почнеться наступний етап консультацій — у колі "коаліції рішучих".
Канцлер Німеччини розкрив, які саме позиції донесли у розмові з Трампом.
Четвертою умовою назвали надійні гарантії безпеки для України, п'ятою — те, що переговори мають бути складовою спільної трансатлантичної стратегії.
За його словами, лідери домовилися, що Трамп одразу після зустрічі з очільником Кремля спершу поінформує про її зміст Володимира Зеленського, а після того — європейських лідерів.
