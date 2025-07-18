Мерц засумнівався у швидкому вступі України в ЄС

Мерц не бачить Україну в ЄС до 2034 року

Про це він заявив на пресконференції після переговорів із президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні.

Процес вступу розпочався, але, звичайно, ми всі знаємо, що буде поступовий підхід… Доки Україна зазнає нападу та перебуває у стані війни, вступ до Європейського Союзу, звичайно, навряд чи буде можливим. Але ми хочемо якомога ближче наблизити Україну до Європейського Союзу, якомога тісніше зв'язати її з Європейським Союзом. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

На переконання канцлера, найвищий пріоритет зараз — зробити все можливе, щоб припинити війну, після чого йтиметься про відбудову України.

Пріоритетом є припинення війни, другим пріоритетом є відбудова України, і все це потім вкладається в перспективу вступу… Але це займе кілька років.

Канцлер упевнений, що 18 пакет європейських санкцій проти РФ, який стосується, зокрема, енергетичного та банківського секторів, «матиме значний вплив на те, що відбувається у Росії».

Мерц і Дан обговорили перспективи поглиблення співпраці в оборонній промисловості. Спільно вироблена зброя буде передаватися як на потреби Збройних сил України, так і на посилення НАТО.