Мерц засумнівався у швидкому вступі України в ЄС

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає малоймовірним, щоби країна, яка перебуває у стані війни, могла стати членом Європейського Союзу.
Головні тези:
- Україна має низьку ймовірність швидкого вступу в Європейський Союз через стан війни, за думкою Канцлера ФРН Мерца.
- Згідно з Мерцом, найважливішим є припинення війни та подальша відбудова України, передбачених для наближення до ЄС.
- 18 пакет європейських санкцій проти Росії, включаючи енергетичний та банківський сектори, матиме великий вплив на країну.
Мерц не бачить Україну в ЄС до 2034 року
Про це він заявив на пресконференції після переговорів із президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні.
На переконання канцлера, найвищий пріоритет зараз — зробити все можливе, щоб припинити війну, після чого йтиметься про відбудову України.
Пріоритетом є припинення війни, другим пріоритетом є відбудова України, і все це потім вкладається в перспективу вступу… Але це займе кілька років.
Канцлер упевнений, що 18 пакет європейських санкцій проти РФ, який стосується, зокрема, енергетичного та банківського секторів, «матиме значний вплив на те, що відбувається у Росії».
Мерц і Дан обговорили перспективи поглиблення співпраці в оборонній промисловості. Спільно вироблена зброя буде передаватися як на потреби Збройних сил України, так і на посилення НАТО.
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