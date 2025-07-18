Мерц засумнівався у швидкому вступі України в ЄС
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Мерц засумнівався у швидкому вступі України в ЄС

Мерц
Джерело:  Укрінформ

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає малоймовірним, щоби країна, яка перебуває у стані війни, могла стати членом Європейського Союзу.

Головні тези:

  • Україна має низьку ймовірність швидкого вступу в Європейський Союз через стан війни, за думкою Канцлера ФРН Мерца.
  • Згідно з Мерцом, найважливішим є припинення війни та подальша відбудова України, передбачених для наближення до ЄС.
  • 18 пакет європейських санкцій проти Росії, включаючи енергетичний та банківський сектори, матиме великий вплив на країну.

Мерц не бачить Україну в ЄС до 2034 року

Про це він заявив на пресконференції після переговорів із президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні.

Процес вступу розпочався, але, звичайно, ми всі знаємо, що буде поступовий підхід… Доки Україна зазнає нападу та перебуває у стані війни, вступ до Європейського Союзу, звичайно, навряд чи буде можливим. Але ми хочемо якомога ближче наблизити Україну до Європейського Союзу, якомога тісніше зв'язати її з Європейським Союзом.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

На переконання канцлера, найвищий пріоритет зараз — зробити все можливе, щоб припинити війну, після чого йтиметься про відбудову України.

Пріоритетом є припинення війни, другим пріоритетом є відбудова України, і все це потім вкладається в перспективу вступу… Але це займе кілька років.

Канцлер упевнений, що 18 пакет європейських санкцій проти РФ, який стосується, зокрема, енергетичного та банківського секторів, «матиме значний вплив на те, що відбувається у Росії».

Мерц і Дан обговорили перспективи поглиблення співпраці в оборонній промисловості. Спільно вироблена зброя буде передаватися як на потреби Збройних сил України, так і на посилення НАТО.

Це буде і для України, але ми також розбудовуємо цю співпрацю в галузі озброєння, щоб створити відповідні об'єкти та потужності в межах НАТО.

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