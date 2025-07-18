Мерц усомнился в скором вступлении Украины в ЕС
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Мерц усомнился в скором вступлении Украины в ЕС

Мерц
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Источник:  Укринформ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает маловероятным, чтобы находящаяся в состоянии войны страна могла стать членом Европейского Союза.

Главные тезисы

  • Фридрих Мерц считает, что украинское членство в Европейском Союзе маловероятно из-за состояния войны.
  • Прекращение войны и восстановление Украины - приоритетные задачи для приближения к ЕС.
  • 18-й пакет европейских санкций против России окажет значительное влияние на ситуацию в стране.

Мерц не видит Украину в ЕС до 2034 года

Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине.

Процесс вступления начался, но, конечно, мы все знаем, что будет постепенный подход… Пока Украина подвергнется нападению и находится в состоянии войны, вступление в Европейский Союз, конечно, вряд ли будет возможным. Но мы хотим поближе приблизить Украину к Европейскому Союзу, как можно теснее связать ее с Европейским Союзом.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

По убеждению канцлера, самый высокий приоритет сейчас сделать все возможное, чтобы прекратить войну, после чего речь пойдет о восстановлении Украины.

Приоритетом является прекращение войны, вторым приоритетом является восстановление Украины, и все это потом вкладывается в перспективу вступления. Но это займет несколько лет.

Канцлер уверен, что 18 пакет европейских санкций против РФ, касающийся, в частности, энергетического и банковского секторов, «будет иметь значительное влияние на происходящее в России».

Мерц и Дан обсудили перспективы углубления сотрудничества в оборонной промышленности. Совместно производимое оружие будет передаваться как на нужды Вооруженных сил Украины, так и на усиление НАТО.

Это будет для Украины, но мы также развиваем это сотрудничество в области вооружения, чтобы создать соответствующие объекты и мощности в рамках НАТО.

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