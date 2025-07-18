Мерц усомнился в скором вступлении Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает маловероятным, чтобы находящаяся в состоянии войны страна могла стать членом Европейского Союза.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц считает, что украинское членство в Европейском Союзе маловероятно из-за состояния войны.
- Прекращение войны и восстановление Украины - приоритетные задачи для приближения к ЕС.
- 18-й пакет европейских санкций против России окажет значительное влияние на ситуацию в стране.
Мерц не видит Украину в ЕС до 2034 года
Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине.
По убеждению канцлера, самый высокий приоритет сейчас сделать все возможное, чтобы прекратить войну, после чего речь пойдет о восстановлении Украины.
Приоритетом является прекращение войны, вторым приоритетом является восстановление Украины, и все это потом вкладывается в перспективу вступления. Но это займет несколько лет.
Канцлер уверен, что 18 пакет европейских санкций против РФ, касающийся, в частности, энергетического и банковского секторов, «будет иметь значительное влияние на происходящее в России».
Мерц и Дан обсудили перспективы углубления сотрудничества в оборонной промышленности. Совместно производимое оружие будет передаваться как на нужды Вооруженных сил Украины, так и на усиление НАТО.
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