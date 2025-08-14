"Хотит посмотреть Путину в глаза". Трамп настроен закончить войну РФ против Украины — Белый дом

Левитт подтвердила, что по итогам саммита на Аляске лидеры обеих стран дадут пресс-конференцию.

Президент хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести эту войну до мирного решения... Он хочет сесть, посмотреть в глаза президенту России и увидеть, какого прогресса можно добиться, чтобы продвинуть дело вперед и прекратить жестокую войну.

Трамп также не хочет новых санкций против России, но готов ввести их.

По словам Кэролайн Левитт, одна из черт стиля ведения переговоров Трампа состоит в том, что он не афиширует шаги, которые собирается делать.

И, безусловно, президент располагает множеством инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры — это его основной способ положить конец этой войне. И именно это он старается сделать завтра. Но, безусловно, есть санкции и многие другие меры, которые президент мог бы использовать, если ему придется. Не то, чтобы он хотел, он готов.