"Хотит посмотреть Путину в глаза". Трамп настроен закончить войну РФ против Украины — Белый дом

Президент США Дональд Трамп хочет на Аляске посмотреть Путину в глаза и попытаться остановить войну РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Главные тезисы
- Трамп стремится окончить войну РФ против Украины и готов встретиться с Путиным на Аляске для мирного разрешения конфликта.
- Президент США планирует использовать дипломатию и переговоры как основное средство остановки войны.
- Трамп не желает вводить новые санкции против России, но готов принять этот шаг, если необходимо.
Трамп хочет посмотреть Путину в глаза и попытаться остановить войну.
Левитт подтвердила, что по итогам саммита на Аляске лидеры обеих стран дадут пресс-конференцию.
Трамп также не хочет новых санкций против России, но готов ввести их.
По словам Кэролайн Левитт, одна из черт стиля ведения переговоров Трампа состоит в том, что он не афиширует шаги, которые собирается делать.
И, безусловно, президент располагает множеством инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры — это его основной способ положить конец этой войне. И именно это он старается сделать завтра. Но, безусловно, есть санкции и многие другие меры, которые президент мог бы использовать, если ему придется. Не то, чтобы он хотел, он готов.
