"Хоче подивитися Путіну в очі". Трамп налаштований закінчити війну РФ проти України — Білий дім

Джерело:  Fox News

Президент США Дональд Трамп хоче на Алясці подивитися Путіну в очі і спробувати зупинити війну РФ проти України. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. 

Головні тези:

  • Трамп прагне закінчити війну РФ проти України і планує зустрітися з Путіним на Алясці для пошуку мирного вирішення конфлікту.
  • Президент США не хоче введення нових санкцій проти Росії, але готовий до цього кроку у разі необхідності.
  • Трамп підкреслює свій підхід до дипломатії та переговорів як основний засіб для завершення війни.

Трамп хоче подивитися Путіну в очі і спробувати зупинити війну — Білий дім

Левітт підтвердила, що за підсумками саміту на Алясці лідери обох країн дадуть пресконференцію.

Президент хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести цю війну до мирного вирішення... Він хоче сісти, подивитися в очі президенту Росії та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед і припинити цю жорстоку війну.

Трамп також не хоче нових санкцій проти Росії, але готовий їх запровадити.

За словами Керолайн Левітт, одна з рис стилю ведення переговорів Трампа полягає в тому, що він не афішує кроки, які збирається робити.

І, безумовно, президент має в своєму розпорядженні безліч інструментів, які він міг би використати за потреби, але він завжди казав, що дипломатія та переговори — це його основний спосіб покласти край цій війні. І саме це він прагне зробити завтра. Але, безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент міг би використати, якщо йому доведеться. Не те щоб він хотів, він готовий.

