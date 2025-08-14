"Хоче подивитися Путіну в очі". Трамп налаштований закінчити війну РФ проти України — Білий дім

Президент США Дональд Трамп хоче на Алясці подивитися Путіну в очі і спробувати зупинити війну РФ проти України. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Трамп хоче подивитися Путіну в очі і спробувати зупинити війну — Білий дім

Левітт підтвердила, що за підсумками саміту на Алясці лідери обох країн дадуть пресконференцію.

Президент хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести цю війну до мирного вирішення... Він хоче сісти, подивитися в очі президенту Росії та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед і припинити цю жорстоку війну.

Трамп також не хоче нових санкцій проти Росії, але готовий їх запровадити.

За словами Керолайн Левітт, одна з рис стилю ведення переговорів Трампа полягає в тому, що він не афішує кроки, які збирається робити.