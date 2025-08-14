За словами помічника нелегітимного президента Росії Володимир Путіна Юрія Ушакова, зустріч політиків розпочнеться 15 серпня о 22:30 за московським часом з бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів.

Трамп і Путін розпочнуть зустріч на Алясці о 22.30

Спецборт Іл-96-300 вилетів з аеропорту "Внуково" та вирушив на базу Ельмендорф-Річардсон, яка знаходиться в Анкориджі, що на Алясці.

За інформацією росЗМІ, на борту може перебувати одна з передових груп, що займаються підготовкою саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, програма зустрічі Путіна і Трампа на Алясці вже узгоджена. Зокрема до складу делегації РФ на саміті увійшли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, міністр оборони Андрєй Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

У Кремлі додали, що головною темою зустрічі Путіна і Трампа стане "українське врегулювання", однак лідери обговорять також і двосторонні відносини. Поширити

Також Ушаков повідомив, що президенти США та РФ проведуть спільну пресконференцію за підсумками саміту на Алясці.

За його словами, переговори Путіна і Трампа у складі делегацій пройдуть за формулою "5 на 5".

Помічник російського диктатора додав, що склад американської делегації на переговорах Путіна і Трампа теж визначений, проте буде правильніше, щоб його озвучила американська сторона.