В Кремле объявили подробности предстоящей встречи Трампа и Путина на Аляске
В Кремле объявили подробности предстоящей встречи Трампа и Путина на Аляске

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам помощника нелегитимного президента России Владимира Путина Юрия Ушакова, встреча политиков начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Главные тезисы

  • Встреча Путина и Трампа на Аляске запланирована на 15 августа в 22:30 по московскому времени.
  • Главной темой обсуждения станет 'украинское урегулирование', а также двусторонние отношения.

Трамп и Путин начнут встречу на Аляске в 22:30

Спецборт Ил-96-300 вылетел из аэропорта "Внуково" и отправился на базу Эльмендорф-Ричардсон, которая находится в Анкоридже на Аляске.

По информации росСМИ, на борту может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, программа встречи Путина и Трампа на Аляске уже согласована. В частности, в состав делегации РФ на саммите вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В Кремле добавили, что главной темой встречи Путина и Трампа станет "украинское урегулирование", однако лидеры обсудят также двусторонние отношения.

Также Ушаков сообщил, что президенты США и РФ проведут совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске.

По его словам, переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".

Помощник российского диктатора добавил, что состав американской делегации на переговорах Путина и Трампа тоже определен, однако будет правильнее, чтобы его озвучила американская сторона.

Ранее в The Hill писали, что Белый дом установил очень низкую планку для встречи Трампа и Путина. По информации издания, Трамп и другие представители администрации дали понять, что пятничный саммит на Аляске не положит конец боевым действиям в Украине, однако использовали такие термины, как "слушание" и "проверочная встреча", для описания запланированного обсуждения войны.

