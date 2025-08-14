По словам помощника нелегитимного президента России Владимира Путина Юрия Ушакова, встреча политиков начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.
Главные тезисы
- Встреча Путина и Трампа на Аляске запланирована на 15 августа в 22:30 по московскому времени.
- Главной темой обсуждения станет 'украинское урегулирование', а также двусторонние отношения.
Трамп и Путин начнут встречу на Аляске в 22:30
Спецборт Ил-96-300 вылетел из аэропорта "Внуково" и отправился на базу Эльмендорф-Ричардсон, которая находится в Анкоридже на Аляске.
По информации росСМИ, на борту может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, программа встречи Путина и Трампа на Аляске уже согласована. В частности, в состав делегации РФ на саммите вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Также Ушаков сообщил, что президенты США и РФ проведут совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске.
По его словам, переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".
Помощник российского диктатора добавил, что состав американской делегации на переговорах Путина и Трампа тоже определен, однако будет правильнее, чтобы его озвучила американская сторона.
