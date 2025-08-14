Апеляційний суд США дозволив Трампу продовжити блокування виплат іноземної допомоги

У США продовжили блокування іноземної допомоги

Федеральний апеляційний суд 13 серпня скасував заборону, яка зобов'язувала Державний департамент США продовжувати здійснювати виплати іноземної допомоги, принісши перемогу президенту Дональду Трампу.

У рішенні колегія з трьох суддів апеляційного суду США округу Колумбія заявила, що суд нижчої інстанції помилився, наказавши адміністрації Дональда Трампа відновити виплати іноземної допомоги, раніше схвалені конгресом.

20 січня президент США запровадив 90-денну паузу на всю іноземну допомогу. Це сталося того ж дня, коли він був інавгурований на другий термін у Білому домі.

Так, Трамп відправив значну частину персоналу головного агентства США з надання іноземної допомоги USAID у відпустку та вивчав можливості передачі колишнього незалежного агентства під управління Державного департаменту.

Дві некомерційні групи, які отримують федеральне фінансування — "Коаліція з адвокації вакцини проти СНІДу" та "Мережа розвитку журналістики" — подали позов, стверджуючи, що заморожування фінансування Трампом було незаконним.

Окружний суддя США Амір Алі, призначений колишнім президентом Джо Байденом, наказав адміністрації Трампа виплатити майже 2 млрд дол непогашеної допомоги своїм гуманітарним партнерам по всьому світу.

Виступаючи від імені більшості (двох суддів проти одного), окружна суддя Карен Хендерсон заявила, що некомерційні організації "не мають підстав для позову, щоб обґрунтувати свої претензії", і тому вони не відповідають вимогам для судової заборони.

За словами Хендерсон, лише рахункова палата США, наглядове агентство, може оскаржити дії Трампа щодо припинення іноземної допомоги.

Хендерсон наголосила, що суд не розглядає питання про те, чи порушує заморожування іноземної допомоги Трампом конституцію США, притискаючи повноваження конгресу. До думки Хендерсон приєднався окружний суддя Грегорі Кацас, призначений Трампом.

Окружна суддя Флоренс Пан, призначена Байденом, написала, що її колеги дозволяють адміністрації Трампа ігнорувати федеральне законодавство та принцип розподілу влади, викладений у конституції.

Потурання суду незаконній поведінці виконавчої влади підриває ретельно розроблену систему контрольованої та збалансованої влади, яка служить найбільшим захистом від тиранії — накопичення надмірних повноважень в одній гілці влади.

Речник адміністративно-бюджетного управління Білого дому додав, що це рішення не дозволить "радикальним лівим фінансовим групам зловмисно заважати президенту витрачати кошти відповідально та розпоряджатися іноземною допомогою законним чином відповідно до його політики "Америка понад усе".