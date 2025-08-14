Апелляционный суд США разрешил Трампу продолжить блокирование выплат иностранной помощи

В США продолжили блокировку иностранной помощи

Федеральный апелляционный суд 13 августа отменил запрет, который обязывал Государственный департамент США продолжать осуществлять выплаты иностранной помощи, принеся победу президенту Дональду Трампу.

В решении коллегия из трех судей апелляционного суда США округа Колумбия заявила, что суд низшей инстанции ошибся, приказав администрации Дональда Трампа возобновить выплаты иностранной помощи, ранее одобренные конгрессом.

20 января президент США ввел 90-дневную паузу на всю иностранную помощь. Это произошло в тот же день, когда он был инаугурирован на второй срок в Белом доме.

Так, Трамп отправил значительную часть персонала главного агентства США по предоставлению иностранной помощи USAID в отпуск и изучал возможность передачи бывшего независимого агентства под управление Государственного департамента. Поделиться

Две некоммерческие группы, получающие федеральное финансирование — "Коалиция по адвокации вакцины против СПИДа" и "Сеть развития журналистики" — подали иск, утверждая, что замораживание финансирования Трампом было незаконным.

Окружной судья США Амир Али, назначенный бывшим президентом Джо Байденом, приказал администрации Трампа выплатить почти 2 млрд долл. непогашенной помощи своим гуманитарным партнерам по всему миру.

Выступая от имени большинства (двух судей против одного), окружная судья Карен Хендерсон заявила, что у некоммерческих организаций "не имеют оснований для иска, чтобы обосновать свои претензии", и поэтому они не отвечают требованиям для судебного запрета.

По словам Хендерсон, только счетная палата США, надзорное агентство, может оспорить действия Трампа по прекращению иностранной помощи.

Хендерсон подчеркнула, что суд не рассматривает вопрос о том, нарушает ли замораживание иностранной помощи Трампом конституцию США, прижимая полномочия конгресса. К мнению Хендерсона присоединился окружной судья Грегори Кацас, назначенный Трампом.

Окружная судья Флоренс Пан, назначенная Байденом, написала, что ее коллеги позволяют администрации Трампа игнорировать федеральное законодательство и принцип разделения властей, изложенный в конституции.

Попустительство суда незаконному поведению исполнительной власти подрывает тщательно разработанную систему контролируемой и сбалансированной власти, которая служит самой большой защитой от тирании — накопление чрезмерных полномочий в одной ветви власти. Поделиться

Представитель административно-бюджетного управления Белого дома добавил, что это решение не позволит "радикальным левым финансовым группам злонамеренно мешать президенту тратить средства ответственно и распоряжаться иностранной помощью законным образом в соответствии с его политикой "Америка превыше всего".