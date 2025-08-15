Много проблем, сотни агентов. Как проходит подготовка встречи Трампа и Путина
Много проблем, сотни агентов. Как проходит подготовка встречи Трампа и Путина

Подготовка встречи Трампа и Путина – как все происходит
Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать Bloomberg, для Секретной службы США подготовка встречи американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске стала действительно серьезным вызовом, ведь появилось много проблем, которые непросто решить.

Главные тезисы

  • Географическое положение Аляски создает много проблем.
  • Россия до сих пор не утвердила полный план безопасности.

Подготовка встречи Трампа и Путина — как все происходит

Главная задача Секретной службы США заключается в обеспечении одновременной защиты обоих президентов в одной точке с учетом, что каждый из них "окружен" собственной "хорошо вооруженной" охраной.

По словам инсайдеров, эта "операция превратилась в настоящий спринт".

Настоящий вызов это, прежде всего, то, что "географическое расположение Аляски создает много проблем".

Журналисты обращают внимание на то, что автомобили для кортежей доставляют из континентальной части США грузовыми самолетами.

Что также важно понимать, в двусторонних встречах наивысшего уровня действуют правила взаимности: любую привилегию, предоставленную одному лидеру, следует обеспечить и другому.

Известно, что перемещение российского диктатора будет контролировать исключительно его охрана, тогда как Секретная служба США будет поддерживать внешний контроль за ситуацией.

Один из собеседников Bloomberg сказал, что ни одна из сторон не будет открывать дверь другой и не будет пользоваться ее транспортом. Если десять американских агентов будут стоять перед залом переговоров, с другой стороны будут стоять десять российских — все совпадает "тело в тело, оружие к оружию".

Согласно данным инсайдеров, в Анкоридж уже прибыли сотни агентов.

Часть из них в костюмах и с наушниками дежурят на перекрестках, другие в обычной одежде сливаются с гражданским населением.

