Лідерка німецького ліворадикального Альянсу Сара Вагенкнехт, яку у ЗМІ часто називають “подругою Путіна”, почала публічно вимагати, щоб президент США Дональд Трамп зняв з порядку денного членство України в НАТО.

Соратники Путіна досі бояться вступу України в НАТО

Свою нову цинічну вимогу скандальна політикиня висунула незадовго до старту саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

США повинні зняти питання членства України в НАТО з порядку денного на Алясці, — безсоромно зажадала вона. Поширити

На переконання Сари Вагенкнехт, Росія продовжуватиме війну, доки на столі стоятиме питання вступу до НАТО або розміщення військ НАТО в Україні.

Європейці і (президент України Володмир) Зеленський також повинні виключити перспективу НАТО для України і тим самим продемонструвати, що вони дійсно хочуть миру, — цинічно додала соратниця Путіна. Поширити

Фактично Сара Вагенкнехт активно поширює брехню Кремля про те, що розширення НАТО на схід стало причиною російського вторгнення в Україну.