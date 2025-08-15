Німецька соратниця Путіна висунула Трампу цинічну вимогу щодо України
Німецька соратниця Путіна висунула Трампу цинічну вимогу щодо України

Сара Вагенкнехт
Джерело:  NTV

 Лідерка німецького ліворадикального Альянсу Сара Вагенкнехт, яку у ЗМІ часто називають “подругою Путіна”, почала публічно вимагати, щоб президент США Дональд Трамп зняв з порядку денного членство України в НАТО.

Головні тези:

  • Сара Вагенкнехт активно поширює брехню Кремля про “причини” початку війни.
  • У НАТО заявили, що працюють з Україною на її шляху до членства у блоці.

Соратники Путіна досі бояться вступу України в НАТО

Свою нову цинічну вимогу скандальна політикиня висунула незадовго до старту саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

США повинні зняти питання членства України в НАТО з порядку денного на Алясці, — безсоромно зажадала вона.

На переконання Сари Вагенкнехт, Росія продовжуватиме війну, доки на столі стоятиме питання вступу до НАТО або розміщення військ НАТО в Україні.

Європейці і (президент України Володмир) Зеленський також повинні виключити перспективу НАТО для України і тим самим продемонструвати, що вони дійсно хочуть миру, — цинічно додала соратниця Путіна.

Фактично Сара Вагенкнехт активно поширює брехню Кремля про те, що розширення НАТО на схід стало причиною російського вторгнення в Україну.

Що важливо розуміти, генсек НАТО Марк Рютте після засідання Північноатлантичної ради в Гаазі офіційно оголосив про план блоку продовжити підтримку України на шляху до членства.

