Лідерка німецького ліворадикального Альянсу Сара Вагенкнехт, яку у ЗМІ часто називають “подругою Путіна”, почала публічно вимагати, щоб президент США Дональд Трамп зняв з порядку денного членство України в НАТО.
Головні тези:
- Сара Вагенкнехт активно поширює брехню Кремля про “причини” початку війни.
- У НАТО заявили, що працюють з Україною на її шляху до членства у блоці.
Соратники Путіна досі бояться вступу України в НАТО
Свою нову цинічну вимогу скандальна політикиня висунула незадовго до старту саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.
На переконання Сари Вагенкнехт, Росія продовжуватиме війну, доки на столі стоятиме питання вступу до НАТО або розміщення військ НАТО в Україні.
Фактично Сара Вагенкнехт активно поширює брехню Кремля про те, що розширення НАТО на схід стало причиною російського вторгнення в Україну.
Що важливо розуміти, генсек НАТО Марк Рютте після засідання Північноатлантичної ради в Гаазі офіційно оголосив про план блоку продовжити підтримку України на шляху до членства.
