Лидер немецкого леворадикального Альянса Сара Вагенкнехт, которую в СМИ часто называют "подругой Путина", начала публично требовать, чтобы президент США Дональд Трамп снял с повестки дня членство Украины в НАТО.
Главные тезисы
- Сара Вагенкнехт активно распространяет ложь Кремля о причинах начала войны.
- В НАТО заявили, что работают с Украиной на ее пути к членству в блоке.
Соратники Путина до сих пор боятся вступления Украины в НАТО
Свое новое циничное требование скандальная политик выдвинула незадолго до старта саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.
По мнению Сары Вагенкнехт, Россия будет продолжать войну, пока на столе будет стоять вопрос вступления в НАТО или размещения войск НАТО в Украине.
Фактически Сара Вагенкнехт активно распространяет ложь Кремля о том, что расширение НАТО на востокустало причиной российского вторжения в Украину.
Что важно понимать, генсек НАТО Марк Рютте, после заседания Североатлантического совета в Гааге, официально объявил о плане блока продолжить поддержку Украины на пути к членству.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-