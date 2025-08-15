Немецкая соратница Путина выдвинула Трампу циничное требование касательно Украины
Немецкая соратница Путина выдвинула Трампу циничное требование касательно Украины

Соратники Путина до сих пор боятся вступления Украины в НАТО
Лидер немецкого леворадикального Альянса Сара Вагенкнехт, которую в СМИ часто называют "подругой Путина", начала публично требовать, чтобы президент США Дональд Трамп снял с повестки дня членство Украины в НАТО.

Главные тезисы

  • Сара Вагенкнехт активно распространяет ложь Кремля о причинах начала войны.
  • В НАТО заявили, что работают с Украиной на ее пути к членству в блоке.

Соратники Путина до сих пор боятся вступления Украины в НАТО

Свое новое циничное требование скандальная политик выдвинула незадолго до старта саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

США должны снять вопросы членства Украины в НАТО с повестки дня на Аляске, — беззастенчиво потребовала она.

По мнению Сары Вагенкнехт, Россия будет продолжать войну, пока на столе будет стоять вопрос вступления в НАТО или размещения войск НАТО в Украине.

Европейцы и (президент Украины Владимир Зеленский) также должны исключить перспективу НАТО для Украины и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира, — цинично добавила соратница Путина.

Фактически Сара Вагенкнехт активно распространяет ложь Кремля о том, что расширение НАТО на востокустало причиной российского вторжения в Украину.

Что важно понимать, генсек НАТО Марк Рютте, после заседания Североатлантического совета в Гааге, официально объявил о плане блока продолжить поддержку Украины на пути к членству.

