Уже сьогодні, 15 серпня, відбудеться зустріч американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Як вважає аналітик Sky News Айвор Беннетт, нелегітимний глава Кремля знає, що запропонувати своєму візаві, щоб переманити Трампа на бік Москви.
Головні тези:
- Путін може імітувати готовність до поступок для переманювання Трампа на бік Москви.
- Диктатор везе з собою багато вигідних пропозицій щодо відродження відносин США та РФ.
Путін спробує “спокусити” Трампа
Як вважає аналітик, головна мета диктатора — переконати президента США, що найкоротший шлях до миру — це угода на умовах Росії.
Цілком ймовірно, що Путін буде імітувати готовність до поступок, до прикладу, погодиться на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.
Однак це ще не означає, що така зустріч дійсно відбудеться, адже згодом Москва може вигадати додаткові умови для її проведення, на які Київ не згодиться.
На переконання аналітика, саме тому до складу російської делегації входять міністр фінансів Антон Силуанов і спецпредставник Кремля з інвестицій Кирило Дмитрієв.
Ба більше, Путін мріє підписати нову угоду з контролю над ядерними озброєннями — для Трампа це також стало б перемогою.
