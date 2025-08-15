Уже сьогодні, 15 серпня, відбудеться зустріч американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Як вважає аналітик Sky News Айвор Беннетт, нелегітимний глава Кремля знає, що запропонувати своєму візаві, щоб переманити Трампа на бік Москви.

Путін спробує “спокусити” Трампа

Як вважає аналітик, головна мета диктатора — переконати президента США, що найкоротший шлях до миру — це угода на умовах Росії.

Цілком ймовірно, що Путін буде імітувати готовність до поступок, до прикладу, погодиться на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Однак це ще не означає, що така зустріч дійсно відбудеться, адже згодом Москва може вигадати додаткові умови для її проведення, на які Київ не згодиться.

Думаю, він також спробує апелювати до ділової натури Трампа і спокусити його різними "підсолоджувачами", що можуть виникнути внаслідок переходу на бік Росії. Це означає такі речі, як угоди щодо рідкоземельних металів і спільні проєкти в Арктиці, прогнозує Айвор Беннетт. Поширити

На переконання аналітика, саме тому до складу російської делегації входять міністр фінансів Антон Силуанов і спецпредставник Кремля з інвестицій Кирило Дмитрієв.