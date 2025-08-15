Уже сегодня, 15 августа, состоится встреча американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Как считает аналитик Sky News Айвор Беннетт, нелегитимный глава Кремля знает, что предложить своему визаву, чтобы переманить Трампа на сторону Москвы.

Путин попытается "соблазнить" Трампа

Как считает аналитик, главная цель диктатора — убедить президента США, что кратчайший путь к миру — это соглашение на условиях России.

По всей вероятности, Путин будет имитировать готовность к уступкам, к примеру, согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Однако это еще не значит, что такая встреча действительно состоится, ведь впоследствии Москва может придумать дополнительные условия для ее проведения, на которые Киев не согласится.

Думаю, он также попытается апеллировать к деловой натуре Трампа и соблазнить его разными "подсластителями", которые могут возникнуть в результате перехода на сторону России. Это означает такие вещи, как соглашения по редкоземельным металлам и совместные проекты в Арктике, — прогнозирует Айвор Беннетт. Поделиться

По мнению аналитика, именно поэтому в состав российской делегации входят министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кремля по инвестициям Кирилл Дмитриев.