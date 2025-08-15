Что Путин предложит Трампу на Аляске — прогноз аналитика

Уже сегодня, 15 августа, состоится встреча американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Как считает аналитик Sky News Айвор Беннетт, нелегитимный глава Кремля знает, что предложить своему визаву, чтобы переманить Трампа на сторону Москвы.
Главные тезисы
- Путин может имитировать готовность к уступкам для переманивания Трампа на сторону Москвы.
- Диктатор везет с собой много выгодных предложений по возрождению отношений США и РФ.
Путин попытается "соблазнить" Трампа
Как считает аналитик, главная цель диктатора — убедить президента США, что кратчайший путь к миру — это соглашение на условиях России.
По всей вероятности, Путин будет имитировать готовность к уступкам, к примеру, согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Однако это еще не значит, что такая встреча действительно состоится, ведь впоследствии Москва может придумать дополнительные условия для ее проведения, на которые Киев не согласится.
По мнению аналитика, именно поэтому в состав российской делегации входят министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кремля по инвестициям Кирилл Дмитриев.
Более того, Путин мечтает подписать новое соглашение по контролю над ядерными вооружениями — для Трампа это также стало бы победой.
