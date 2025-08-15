США вдарили санкціями по Росії незадовго до зустрічі на Алясці

Державний департамент і Міністерство фінансів США офіційно оголосили, що вводять санкції проти російської криптовалютної біржі Garantex, а також її керівників.

Що відомо про нові санкції США проти Росії

Державний департамент і Міністерство фінансів США оголосили про санкції проти російської криптобіржі Garantex і її керівників. Поширити

Окрім того, американська влада чітко дала зрозуміти, що за дані, які допоможуть затримати керівників компанії, передбачена винагорода до шести мільйонів доларів.

Що важливо розуміти, саме російські біржу Garantex активно використовують кіберзлочинці та кримінальні угруповання з метою відмивання грошей.

Протягом останніх 6 років через неї, як стверджують у США, було проведено криптовалютних транзакцій на суму щонайменше дев’яносто шість мільярдів доларів.

Російська влада поки жодними чином не відреагувала на новий санкційний удар з боку США, хоче його завдали напередодні саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна.