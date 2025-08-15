США вдарили санкціями по Росії незадовго до зустрічі на Алясці

Державний департамент і Міністерство фінансів США офіційно оголосили, що вводять санкції проти російської криптовалютної біржі Garantex, а також її керівників.
Головні тези:
- Garantex активно використовували кіберзлочинці з метою відмивання грошей.
- Санкції проти Garantex свідчать про зростаючий тиск на російський криптовалютний сектор.
Що відомо про нові санкції США проти Росії
Окрім того, американська влада чітко дала зрозуміти, що за дані, які допоможуть затримати керівників компанії, передбачена винагорода до шести мільйонів доларів.
Що важливо розуміти, саме російські біржу Garantex активно використовують кіберзлочинці та кримінальні угруповання з метою відмивання грошей.
Протягом останніх 6 років через неї, як стверджують у США, було проведено криптовалютних транзакцій на суму щонайменше дев’яносто шість мільярдів доларів.
Російська влада поки жодними чином не відреагувала на новий санкційний удар з боку США, хоче його завдали напередодні саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна.
До слова, 6 березня 2025 року стало відомо, що емітент стейблкоінів Tether заморозив на російській криптовалютній біржі Garantex USDT на суму 2,5 млрд руб (28 млн дол), що стало причиною призупинення роботи платформи.
