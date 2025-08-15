Как Трамп будет встречать Путина на Аляске — данные инсайдеров

Как утверждают анонимные источники NBC News, американский лидер Дональд Трамп расстелит красную дорожку в честь прибытия военного преступника и российского диктатора Владимира Путина на объединенную базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.
Главные тезисы
- Длительный перелет Трампа может повлиять на его решение касательно телефонных звонков украинскому лидеру и союзникам в Европе.
- Президент США верит, что Путин хочет завершить войну.
Трамп планирует с почестями встречать военного преступника Путина
Анонимные источники СМИ в Белом доме сообщили, что президент США хочет лично приветствовать российского диктатора во время его прибытия.
По словам инсайдеров, конкретные детали и сценарий передвижения еще обсуждаются.
Кроме того, указано, что Дональд Трамп не планирует звонить по телефону украинскому лидеру Владимиру Зеленскому или союзникам в Европе перед встречей 15 августа.
Существует высокая вероятность того, что президент США все же изменит решение по этому поводу во время его продолжительного 7-часового перелета из Вашингтона в Анкоридж.
Что также важно понимать, в американском городе Анкоридж на Аляске в преддверии саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина начался проукраинский митинг.
По словам самого главы Белого дома, он готов к тому, что встреча с диктатором будет провальной.
Также Трамп озвучил прогноз, что Путин прибывает на саммит на Аляску с намерением "заключить соглашение" о прекращении войны против Украины.
