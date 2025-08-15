Испытание "летучего Чернобыля". Что задумал Путин

Украинский авиационный эксперт Валерий Романенко предупреждает, что страна-агрессорка Россия готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной боеголовкой 9М730 "Буревестник". По словам специалиста, ракета, прозванная "летучим Чернобылем", крайне опасна во время падения.

Путин готовится к испытанию "летучего Чернобыля"

Как отмечает эксперт, у этой ракеты маршевый двигатель открытого цикла.

Что важно понимать, разогрев происходит за счет ядерного реактора — портативного ядерного ректора.

И нагретый воздух, вырывающийся из сопла, несет радиоактивное загрязнение. Потому и называют "летучим Чернобылем”, — заявил Валерий Романенко. Поделиться

В России утверждают, что "Буревестник" примерно в 2,5 раза больше ракеты Х-101 и имеет аналогичную скорость — порядка 900 км/ч.

Одно из его ключевых преимуществ заключается в неограниченной дальности полета, поскольку ядерный двигатель может работать очень долго.

В общем, речь идет о том, что новая ракета обладает способностью пролетать десятки тысяч километров, но скорость, высота полета, другие параметры — такие же, как у обычных крылатых ракет.

По словам эксперта, сбивать ее могут все средства противовоздушной обороны, занимающиеся уничтожением крылатых ракет.