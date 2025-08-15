Испытание "летучего Чернобыля". Что задумал Путин
Источник:  УНИАН

Украинский авиационный эксперт Валерий Романенко предупреждает, что страна-агрессорка Россия готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной боеголовкой 9М730 "Буревестник". По словам специалиста, ракета, прозванная "летучим Чернобылем", крайне опасна во время падения.

Главные тезисы

  • Эксперт раскрыл важные сведения о новой российской ракете.
  • Хорошая новость заключается в том, что сбить ее вполне возможно.

Как отмечает эксперт, у этой ракеты маршевый двигатель открытого цикла.

Что важно понимать, разогрев происходит за счет ядерного реактора — портативного ядерного ректора.

И нагретый воздух, вырывающийся из сопла, несет радиоактивное загрязнение. Потому и называют "летучим Чернобылем”, — заявил Валерий Романенко.

В России утверждают, что "Буревестник" примерно в 2,5 раза больше ракеты Х-101 и имеет аналогичную скорость — порядка 900 км/ч.

Одно из его ключевых преимуществ заключается в неограниченной дальности полета, поскольку ядерный двигатель может работать очень долго.

В общем, речь идет о том, что новая ракета обладает способностью пролетать десятки тысяч километров, но скорость, высота полета, другие параметры — такие же, как у обычных крылатых ракет.

По словам эксперта, сбивать ее могут все средства противовоздушной обороны, занимающиеся уничтожением крылатых ракет.

Но проблемы начинаются, когда эта ракета рухнет на землю. Потому что, конечно, ядерный реактор будет поврежден и придется там, где упала ракета, делать дезактивацию территории.

