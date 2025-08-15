Випробування "летючого Чорнобиля". Що замислив Путін

Український авіаційний експерт Валерій Романенко попереджає, що країна-агресорка Росія готується до випробувань крилатої ракети з ядерною боєголовкою 9М730 "Буревісник". За словами фахівця, ракета, яку прозвали "летючим Чорнобилем", вкрай небезпечна під час падіння.
Головні тези:
- Експерт розкрив важливі відомості про нову російську ракету.
- Хороша новина полягає в тому, що збити її цілком можливо.
Путін готується до випробування "летючого Чорнобиля"
Як зазначає експерт, у цієї ракети маршовий двигун відкритого циклу.
Що важливо розуміти, розігрів відбувається за рахунок ядерного реактора — портативного ядерного ректора.
У Росії стверджують, що "Буревісник" приблизно у 2,5 раза більше за ракету Х-101 та має аналогічну швидкість — порядку 900 км/год.
Одна з його ключових переваг полягає в необмеженій дальності польоту, оскільки ядерний двигун може працювати дуже довго.
Загалом йдеться про те, що нова ракета має здатність пролітати десятки тисяч кілометрів, але швидкість, висота польоту, інші параметри — такі самі, як у звичайних крилатих ракет.
За словами експерта, збивати її можуть всі засоби протиповітряної оборони, які займаються знищенням крилатих ракет.
