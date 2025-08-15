Випробування "летючого Чорнобиля". Що замислив Путін
Read in English
Джерело:  УНІАН

Український авіаційний експерт Валерій Романенко попереджає, що країна-агресорка Росія готується до випробувань крилатої ракети з ядерною боєголовкою 9М730 "Буревісник". За словами фахівця, ракета, яку прозвали "летючим Чорнобилем", вкрай небезпечна під час падіння. 

Головні тези:

  • Експерт розкрив важливі відомості про нову російську ракету.
  • Хороша новина полягає в тому, що збити її цілком можливо.

Як зазначає експерт, у цієї ракети маршовий двигун відкритого циклу.

Що важливо розуміти, розігрів відбувається за рахунок ядерного реактора — портативного ядерного ректора.

І нагріте повітря, яке виривається з сопла, несе радіоактивне забруднення. Тому й називають "летючим Чорнобилем”, — пояснив Валерій Романенко.

У Росії стверджують, що "Буревісник" приблизно у 2,5 раза більше за ракету Х-101 та має аналогічну швидкість — порядку 900 км/год.

Одна з його ключових переваг полягає в необмеженій дальності польоту, оскільки ядерний двигун може працювати дуже довго.

Загалом йдеться про те, що нова ракета має здатність пролітати десятки тисяч кілометрів, але швидкість, висота польоту, інші параметри — такі самі, як у звичайних крилатих ракет.

За словами експерта, збивати її можуть всі засоби протиповітряної оборони, які займаються знищенням крилатих ракет.

Але проблеми починаються, коли ця ракета впаде на землю. Бо звичайно, що ядерний реактор буде пошкоджений і доведеться там, де впала ракета, робити дезактивацію території.

