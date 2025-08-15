Як Трамп буде зустрічати Путіна на Алясці — дані інсайдерів

Як стверджують анонімні джерела NBC News, американський лідер Дональд Трамп розстелить червону доріжку на честь прибуття воєнного злочинця та російського диктатора Володимира Путіна на об'єднану базу Ельмендорф-Річардсон на Алясці.

Трамп планує з почестями зустрічати воєнного злочинця Путіна

Анонімні джерела ЗМІ у Білому домі повідомили, що президент США хоче особисто привітати російського диктатора під час його прибуття.

За словами інсайдерів, конкретні деталі і сценарій пересування ще допрацьовуються.

Окрім того, вказано, що Дональд Трамп не планує телефонувати українському лідеру Володимиру Зеленському чи союзникам у Європі перед зустріччю 15 серпня.

Існує висока ймовірність того, що президент США все ж змінить рішення з цього приводу під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.

Що також важливо розуміти, в американському місті Анкоридж на Алясці напередодні саміту лідерів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна почався проукраїнський мітинг.

За словами самого очільника Білого дому, він готовий до того, що зустріч з диктатором буде провальною.