Як Трамп буде зустрічати Путіна на Алясці — дані інсайдерів

Як стверджують анонімні джерела NBC News, американський лідер Дональд Трамп розстелить червону доріжку на честь прибуття воєнного злочинця та російського диктатора Володимира Путіна на об'єднану базу Ельмендорф-Річардсон на Алясці.
Головні тези:
- Тривалий переліт Трампа може вплинути на його рішення щодо телефонних дзвінків українському лідеру та союзникам у Європі.
- Президент США вірить, що Путін хоче закінчити війну.
Трамп планує з почестями зустрічати воєнного злочинця Путіна
Анонімні джерела ЗМІ у Білому домі повідомили, що президент США хоче особисто привітати російського диктатора під час його прибуття.
За словами інсайдерів, конкретні деталі і сценарій пересування ще допрацьовуються.
Окрім того, вказано, що Дональд Трамп не планує телефонувати українському лідеру Володимиру Зеленському чи союзникам у Європі перед зустріччю 15 серпня.
Існує висока ймовірність того, що президент США все ж змінить рішення з цього приводу під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.
Що також важливо розуміти, в американському місті Анкоридж на Алясці напередодні саміту лідерів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна почався проукраїнський мітинг.
За словами самого очільника Білого дому, він готовий до того, що зустріч з диктатором буде провальною.
Також Трамп озвучив прогноз, що Путін прибуває на саміт з наміром "укласти угоду" про припинення війни проти України.
