Трамп заинтриговал мир двумя словами перед встречей с Путиным

Уже 15 августа на Аляске стартует саммит американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Он начнется в 22:30 по Киеву. Президент США решил опубликовать максимально лаконичное заявление, отправляясь на переговоры.
Главные тезисы
- Дональд Трамп оставил загадочный комментарий перед встречей с Путиным, указав на высокие ставки в переговорах.
- Президент США готов быстро остановить встречу, если она ему не понравится.
Трамп дал понять, что настроен решительно
Это произошло незадолго до того, как он покинет Вашингтон и отправится на Аляску для встречи с Путиным.
Как известно, Дональд Трамп много раз повторял, что во время этой встречи планирует договориться о завершении войны России против Украины.
Тем не менее, в Кремле утверждают, что никаких договоренностей и документов подписывать не будут.
По словам Трампа, его саммит Путиным завершится "очень быстро", если с первых минут американский лидер поймет, что встреча проходит "плохо".
