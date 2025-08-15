Трамп заинтриговал мир двумя словами перед встречей с Путиным

Уже 15 августа на Аляске стартует саммит американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Он начнется в 22:30 по Киеву. Президент США решил опубликовать максимально лаконичное заявление, отправляясь на переговоры.

Трамп дал понять, что настроен решительно

Высокие ставки!!! — именно так написал глава Белого дома в собственной социальной сети. Поделиться

Это произошло незадолго до того, как он покинет Вашингтон и отправится на Аляску для встречи с Путиным.

Фото: скриншот

Как известно, Дональд Трамп много раз повторял, что во время этой встречи планирует договориться о завершении войны России против Украины.

Тем не менее, в Кремле утверждают, что никаких договоренностей и документов подписывать не будут.

По словам Трампа, его саммит Путиным завершится "очень быстро", если с первых минут американский лидер поймет, что встреча проходит "плохо".