Трамп заинтриговал мир двумя словами перед встречей с Путиным
Трамп заинтриговал мир двумя словами перед встречей с Путиным

Donald Trump
Трамп дал понять, что настроен решительно
Уже 15 августа на Аляске стартует саммит американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Он начнется в 22:30 по Киеву. Президент США решил опубликовать максимально лаконичное заявление, отправляясь на переговоры.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп оставил загадочный комментарий перед встречей с Путиным, указав на высокие ставки в переговорах.
  • Президент США готов быстро остановить встречу, если она ему не понравится.

Трамп дал понять, что настроен решительно

Высокие ставки!!! — именно так написал глава Белого дома в собственной социальной сети.

Это произошло незадолго до того, как он покинет Вашингтон и отправится на Аляску для встречи с Путиным.

Фото: скриншот

Как известно, Дональд Трамп много раз повторял, что во время этой встречи планирует договориться о завершении войны России против Украины.

Тем не менее, в Кремле утверждают, что никаких договоренностей и документов подписывать не будут.

По словам Трампа, его саммит Путиным завершится "очень быстро", если с первых минут американский лидер поймет, что встреча проходит "плохо".

Мы выясним, какая позиция у каждого. И я пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут... будет ли это хорошая встреча или плохая. И если встреча будет плохая, она закончится очень быстро. А если встреча будет хорошей, мы в ближайшем будущем достигнем мира.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

