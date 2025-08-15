Трамп заінтригував світ двома слова перед зустріччю з Путіним

Уже 15 серпня на Алясці стартує саміт американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Він розпочнеться о 22:30 за київським часом. Президент США вирішив опублікувати максимально лаконічну заяву, вирушаючи на переговори.

Трамп дав зрозуміти, що налаштований рішуче

Високі ставки!!! — саме так написав очільник Білого дому у власній соціальній мережі. Поширити

Це сталося незадовго до того, як він залишить Вашингтон і вирушить на Аляску для зустрічі з Путіним.

Фото: скриншот

Як відомо, Дональд Трамп багато разів повторював, що від час цієї зустрічі планує домовитися про завершення війни Росії проти України. Поширити

Попри це, у Кремлі стверджують, що жодним домовленостей та документів підписувати не будуть.

За словами Трампа, його саміт Путіним завершиться "дуже швидко", якщо з перших хвилин американський лідер зрозуміє, що зустріч проходить "погано".