Трамп заінтригував світ двома слова перед зустріччю з Путіним

Уже 15 серпня на Алясці стартує саміт американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Він розпочнеться о 22:30 за київським часом. Президент США вирішив опублікувати максимально лаконічну заяву, вирушаючи на переговори.
Головні тези:
- Дональд Трамп залишив загадковий коментар перед зустріччю з Путіним, вказавши на високі ставки у переговорах.
- Президент США готовий швидко зупинити зустріч, якщо вона йому не сподобається.
Трамп дав зрозуміти, що налаштований рішуче
Це сталося незадовго до того, як він залишить Вашингтон і вирушить на Аляску для зустрічі з Путіним.
Попри це, у Кремлі стверджують, що жодним домовленостей та документів підписувати не будуть.
За словами Трампа, його саміт Путіним завершиться "дуже швидко", якщо з перших хвилин американський лідер зрозуміє, що зустріч проходить "погано".
