Трамп заінтригував світ двома слова перед зустріччю з Путіним
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп заінтригував світ двома слова перед зустріччю з Путіним

Donald Trump
Трамп дав зрозуміти, що налаштований рішуче
Read in English

Уже 15 серпня на Алясці стартує саміт американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Він розпочнеться о 22:30 за київським часом. Президент США вирішив опублікувати максимально лаконічну заяву, вирушаючи на переговори. 

Головні тези:

  • Дональд Трамп залишив загадковий коментар перед зустріччю з Путіним, вказавши на високі ставки у переговорах.
  • Президент США готовий швидко зупинити зустріч, якщо вона йому не сподобається.

Трамп дав зрозуміти, що налаштований рішуче

Високі ставки!!! — саме так написав очільник Білого дому у власній соціальній мережі.

Це сталося незадовго до того, як він залишить Вашингтон і вирушить на Аляску для зустрічі з Путіним.

Фото: скриншот

Як відомо, Дональд Трамп багато разів повторював, що від час цієї зустрічі планує домовитися про завершення війни Росії проти України.

Попри це, у Кремлі стверджують, що жодним домовленостей та документів підписувати не будуть.

За словами Трампа, його саміт Путіним завершиться "дуже швидко", якщо з перших хвилин американський лідер зрозуміє, що зустріч проходить "погано".

Ми з'ясуємо, яка позиція у кожного. І я зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин... чи буде це хороша зустріч, чи погана. І якщо зустріч буде поганою, вона закінчиться дуже швидко. А якщо зустріч буде хорошою, ми в найближчому майбутньому досягнемо миру.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Що Путін запропонує Трампу на Алясці — прогноз аналітика
Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США вдарили санкціями по Росії незадовго до зустрічі на Алясці
Що відомо про нові санкції США проти Росії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Як Трамп буде зустрічати Путіна на Алясці — дані інсайдерів
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?