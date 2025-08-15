Трамп може достроково покинути саміт з Путіним
Джерело:  CNN

Інсайдери у Білому домі заявили журналістам, що президент США Дональд Трамп налаштований передчасно закінчити зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо він зрозуміє, що нелегітимний глава Кремля не хоче завершувати війну проти України та підписувати мирну угоду.

Головні тези:

  • Наразі Трамп оцінює перспективи саміту з обережним оптимізмом.
  • Білий дім розраховує на серйозне ставлення Путіна до цих переговорів.

Трамп летить на Аляску з конкретною метою

За словами самого американського лідера, він не планує марно витрачати свій час.

Ба більше, Трамп запевнив, що йому знадобиться лише кілька хвилин, щоб зрозуміти наміри Путіна.

Ми з'ясуємо, яка позиція у кожного, і я це зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин. Ми, як правило, з'ясовуємо, чи буде зустріч вдалою чи невдалою, і якщо вона буде невдалою, вона закінчиться дуже швидко, а якщо вдалою, ми в найближчому майбутньому досягнемо миру.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами анонімних джерел, американський лідер та уся його команда з обережним оптимізмом оцінюють перспективи цього саміту.

На переконання Трампа, йому потрібно бути в одній кімнаті з російським диктатором, щоб оцінити, на що той "налаштований" щодо припинення вогню.

Президент США наголосив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Росії, якщо той не згодиться на припинення війни.

Трамп дав зрозуміти, що налаштований рішуче

