Трамп і Путін зустрілися в Анкориджі — перші подробиці

Президент США Дональд Трамп і нелегітимний президент РФ Володимир Путін зустрілися в місті Анкоридж (штат Аляска). Вони проведуть перемовини, центральною темою яких є війна в Україні.
Головні тези:
- Трамп та Путін проводять перемовини в Анкориджі щодо війни в Україні, американський лідер прагне підготувати ґрунт для можливої угоди Москви та Києва.
- Зустріч президентів США та РФ — перша особиста зустріч лідерів двох країн з 2021 року, коли Путін спілкувався з Байденом у Женеві.
- Очікується, що Трамп та Путін проведуть тет-а-тет консультації перед перемовинами у форматі делегацій, зі зміненим учасником складу на трьох.
Трамп зустрів Путіна в Анкориджі
Путін і Трамп майже одночасно вийшли зі своїх літаків в Анкориджі та попрямували один до одного. Трамп оплесками привітав Путіна, потім президенти потиснули один одному руки на льотному полі.
Трамп заявив, що угоду щодо миру в Україні мають узгодити Москва та Київ, але він хоче підготувати ґрунт для можливої домовленості. Також він розраховує на переговори Путіна та Зеленського, допустив свою участь у цьому процесі.
В ефір російських пропагандистів випадково потрапив шматок із зустрічі, де журналістка питає в Путіна, чи перестане він вбивати людей. Російський диктатор робить вигляд, що не чує.
Російський диктатор вперше відвідує США за останнє десятиліття — попереднього разу він побував у Нью-Йорку у 2015 році на Генасамблеї ООН.
Як анонсувалося, спочатку лідери мали провести зустріч тет-а-тет (лише в присутності перекладачів), а потім перемовини у форматі делегацій.
Однак американський NBC News з посиланням на високопосадовця Білого дому написав, що раніше запланована зустріч віч-на-віч між Трампом і Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі "три на три".
За словами чиновника, у переговорах візьмуть участь державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.
