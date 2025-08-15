Трамп і Путін зустрілися в Анкориджі — перші подробиці

Президент США Дональд Трамп і нелегітимний президент РФ Володимир Путін зустрілися в місті Анкоридж (штат Аляска). Вони проведуть перемовини, центральною темою яких є війна в Україні.

Трамп зустрів Путіна в Анкориджі

Путін і Трамп майже одночасно вийшли зі своїх літаків в Анкориджі та попрямували один до одного. Трамп оплесками привітав Путіна, потім президенти потиснули один одному руки на льотному полі.

Путін сів у "Кадилак" Трампа на льотному полі. Саміт Путіна і Трампа розпочався зі спілкування тет-а-тет у лімузині президента США. Поширити

Трамп заявив, що угоду щодо миру в Україні мають узгодити Москва та Київ, але він хоче підготувати ґрунт для можливої домовленості. Також він розраховує на переговори Путіна та Зеленського, допустив свою участь у цьому процесі.

В ефір російських пропагандистів випадково потрапив шматок із зустрічі, де журналістка питає в Путіна, чи перестане він вбивати людей. Російський диктатор робить вигляд, що не чує.

Російський диктатор вперше відвідує США за останнє десятиліття — попереднього разу він побував у Нью-Йорку у 2015 році на Генасамблеї ООН.

Сьогоднішній саміт на Алясці є першою особистою зустріччю лідерів РФ та США з 2021 року, коли Путін спілкувався з тодішнім президентом Джо Байденом у Женеві. Поширити

Як анонсувалося, спочатку лідери мали провести зустріч тет-а-тет (лише в присутності перекладачів), а потім перемовини у форматі делегацій.

Однак американський NBC News з посиланням на високопосадовця Білого дому написав, що раніше запланована зустріч віч-на-віч між Трампом і Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі "три на три".

За словами чиновника, у переговорах візьмуть участь державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.