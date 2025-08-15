Трамп зробив важливі заяви щодо України перед зустріччю з Путіним на Алясці

Під час зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним зокрема буде обговорюватися питання обміну територіями, але конкретні рішення щодо цього ухвалюватиме Україна.
Головні тези:
- Трамп висловив підтримку Україні у розв'язанні питань обміну територіями з Росією.
- Президент обговорить гарантії безпеки для України, але не під егідою НАТО.
- Трамп вважає, що російські удари по Україні спрямовані на посилення позиції перед переговорами з ним.
Трамп прагне усадити за стіл перемовин Україну та Росію
Про це заявив президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам на борту президентського літака, що прямує на Аляску.
За словами Трампа, США нададуть Україні певні гарантії безпеки спільно з країнами Європи, але це не буде зроблено під егідою НАТО.
Також Трампа попросили прокоментувати російські удари по Україні. На це президент США висловив припущення, що так Путін намагається посилити свою позицію перед переговорами.
Він намагається створити сцену. У його розумінні, це допоможе їм укласти найкращу угоду. Насправді це шкодить їм. Але, на його думку, це допоможе їм укласти вигіднішу угоду, якщо вони зможуть продовжити вбивства. Можливо, це просто його гени. Але він думає, що це дає йому чинність у переговорах. Я думаю, що це шкодить йому, але я поговорю з ним про це пізніше.
Разом з тим президент США висловив певний оптимізм щодо сьогоднішніх переговорів з Путіним.
При цьому американський президент нагадав, що російська економіка переживає складні часи, тож у випадку, якщо переговори не дадуть результату, Росія матиме ще більші проблеми.
Будуть дуже серйозні економічні наслідки. Я роблю це не заради свого здоров'я, ясна річ? Я роблю це, щоб урятувати багато життів. Тож будуть дуже серйозні економічні наслідки, — сказав Трамп, відповідаючи на запитання щодо можливості нових санкцій проти РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-