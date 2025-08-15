Трамп зробив важливі заяви щодо України перед зустріччю з Путіним на Алясці

Під час зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним зокрема буде обговорюватися питання обміну територіями, але конкретні рішення щодо цього ухвалюватиме Україна.

Трамп прагне усадити за стіл перемовин Україну та Росію

Про це заявив президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам на борту президентського літака, що прямує на Аляску.

[Питання обміну територіями] буде обговорюватися, але я маю дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, що вони ухвалять правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори замість України. Я тут для того, щоб усадити всіх за стіл переговорів. Якщо ми досягнемо прогресу, я обговорюватиму це. Дональд Трамп Президент США

За словами Трампа, США нададуть Україні певні гарантії безпеки спільно з країнами Європи, але це не буде зроблено під егідою НАТО.

Також Трампа попросили прокоментувати російські удари по Україні. На це президент США висловив припущення, що так Путін намагається посилити свою позицію перед переговорами.

Він намагається створити сцену. У його розумінні, це допоможе їм укласти найкращу угоду. Насправді це шкодить їм. Але, на його думку, це допоможе їм укласти вигіднішу угоду, якщо вони зможуть продовжити вбивства. Можливо, це просто його гени. Але він думає, що це дає йому чинність у переговорах. Я думаю, що це шкодить йому, але я поговорю з ним про це пізніше.

Разом з тим президент США висловив певний оптимізм щодо сьогоднішніх переговорів з Путіним.

По обидва боки є взаємна повага. І я думаю, що з цього щось вийде. Я помітив, що він везе багато бізнесменів із Росії. І це добре. Мені це подобається, тому що вони хочуть вести бізнес, але вони не вестимуть бізнес, поки ми не розберемося з війною. Поширити

При цьому американський президент нагадав, що російська економіка переживає складні часи, тож у випадку, якщо переговори не дадуть результату, Росія матиме ще більші проблеми.