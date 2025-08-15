Трамп сделал важные заявления насчет Украины перед встречей с Путиным на Аляске

Во время встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, будет обсуждаться вопрос обмена территориями, но конкретные решения по этому поводу будет принимать Украина.

Трамп стремится усадить за стол переговоров Украину и Россию

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам на борту президентского самолета, следующего на Аляску.

[Вопрос обмена территориями] будет обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, что они примут правильное решение. Но я здесь не для того, чтобы вести переговоры вместо Украины. Я здесь для того, чтобы усадить всех за стол переговоров. Если мы добьемся прогресса, я буду обсуждать это. Дональд Трамп Президент США

По словам Трампа, США предоставят Украине определенные гарантии безопасности совместно со странами Европы, но это не будет сделано под эгидой НАТО.

Также Трампа попросили прокомментировать российские удары по Украине. Об этом президент США высказал предположение, что так Путин пытается усилить свою позицию перед переговорами.

Он пробует сделать сцену. В его понимании это поможет им заключить наилучшую сделку. В действительности это вредит им. Но, по его мнению, это поможет им заключить более выгодное соглашение, если они смогут продлить убийства. Может быть, это просто его гены. Но он думает, что это дает ему силу в переговорах. Я думаю, что это вредит ему, но я поговорю с ним об этом позже.

Вместе с тем президент США выразил определенный оптимизм по поводу сегодняшних переговоров с Путиным.

С обеих сторон есть взаимное уважение. И я думаю, что из этого что-то выйдет. Я заметил, что он везет многих бизнесменов из России. И это хорошо. Мне это нравится, потому что они хотят вести бизнес, но они не будут вести бизнес, пока мы не разберемся с войной. Поделиться

При этом американский президент напомнил, что российская экономика переживает сложные времена, так что в случае, если переговоры не дадут результата, у России будет еще большие проблемы.