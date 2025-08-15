Трамп сделал важные заявления насчет Украины перед встречей с Путиным на Аляске

Во время встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, будет обсуждаться вопрос обмена территориями, но конкретные решения по этому поводу будет принимать Украина.
Главные тезисы
- Трамп выразил поддержку Украине в вопросе обмена территориями и обсудит гарантии безопасности, но не под эгидой НАТО.
- Он считает, что российские удары по Украине направлены на ужесточение позиции перед переговорами.
- Трамп стремится усадить за стол переговоров Украину и Россию, прогресс может привести к обсуждению конкретных решений.
Трамп стремится усадить за стол переговоров Украину и Россию
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам на борту президентского самолета, следующего на Аляску.
По словам Трампа, США предоставят Украине определенные гарантии безопасности совместно со странами Европы, но это не будет сделано под эгидой НАТО.
Также Трампа попросили прокомментировать российские удары по Украине. Об этом президент США высказал предположение, что так Путин пытается усилить свою позицию перед переговорами.
Он пробует сделать сцену. В его понимании это поможет им заключить наилучшую сделку. В действительности это вредит им. Но, по его мнению, это поможет им заключить более выгодное соглашение, если они смогут продлить убийства. Может быть, это просто его гены. Но он думает, что это дает ему силу в переговорах. Я думаю, что это вредит ему, но я поговорю с ним об этом позже.
Вместе с тем президент США выразил определенный оптимизм по поводу сегодняшних переговоров с Путиным.
При этом американский президент напомнил, что российская экономика переживает сложные времена, так что в случае, если переговоры не дадут результата, у России будет еще большие проблемы.
Будут очень серьезные экономические последствия. Я делаю это не ради своего здоровья, разумеется? Я делаю это, чтобы спасти многие жизни. Так что будут очень серьезные экономические последствия, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ.
