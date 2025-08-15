Трамп сделал важные заявления насчет Украины перед встречей с Путиным на Аляске
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп сделал важные заявления насчет Украины перед встречей с Путиным на Аляске

Трамп
Читати українською
Источник:  online.ua

Во время встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, будет обсуждаться вопрос обмена территориями, но конкретные решения по этому поводу будет принимать Украина.

Главные тезисы

  • Трамп выразил поддержку Украине в вопросе обмена территориями и обсудит гарантии безопасности, но не под эгидой НАТО.
  • Он считает, что российские удары по Украине направлены на ужесточение позиции перед переговорами.
  • Трамп стремится усадить за стол переговоров Украину и Россию, прогресс может привести к обсуждению конкретных решений.

Трамп стремится усадить за стол переговоров Украину и Россию

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам на борту президентского самолета, следующего на Аляску.

[Вопрос обмена территориями] будет обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, что они примут правильное решение. Но я здесь не для того, чтобы вести переговоры вместо Украины. Я здесь для того, чтобы усадить всех за стол переговоров. Если мы добьемся прогресса, я буду обсуждать это.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам Трампа, США предоставят Украине определенные гарантии безопасности совместно со странами Европы, но это не будет сделано под эгидой НАТО.

Также Трампа попросили прокомментировать российские удары по Украине. Об этом президент США высказал предположение, что так Путин пытается усилить свою позицию перед переговорами.

Он пробует сделать сцену. В его понимании это поможет им заключить наилучшую сделку. В действительности это вредит им. Но, по его мнению, это поможет им заключить более выгодное соглашение, если они смогут продлить убийства. Может быть, это просто его гены. Но он думает, что это дает ему силу в переговорах. Я думаю, что это вредит ему, но я поговорю с ним об этом позже.

Вместе с тем президент США выразил определенный оптимизм по поводу сегодняшних переговоров с Путиным.

С обеих сторон есть взаимное уважение. И я думаю, что из этого что-то выйдет. Я заметил, что он везет многих бизнесменов из России. И это хорошо. Мне это нравится, потому что они хотят вести бизнес, но они не будут вести бизнес, пока мы не разберемся с войной.

При этом американский президент напомнил, что российская экономика переживает сложные времена, так что в случае, если переговоры не дадут результата, у России будет еще большие проблемы.

Будут очень серьезные экономические последствия. Я делаю это не ради своего здоровья, разумеется? Я делаю это, чтобы спасти многие жизни. Так что будут очень серьезные экономические последствия, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как Трамп будет встречать Путина на Аляске — данные инсайдеров
Трамп планирует с почестями встречать военного преступника Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп заинтриговал мир двумя словами перед встречей с Путиным
Donald Trump
Трамп дал понять, что настроен решительно
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп может досрочно покинуть саммит с Путиным
Трамп летит на Аляску с конкретной целью

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?