Новые санкции против России. Что решил Трамп

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске четко дал понять, что пока не будет вводить энергетические санкции против России, которыми угрожал Кремлю. Однако он добавил, что это решение может в скором времени измениться.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что "через 2-3 недели" готов будет снова обдумать целесообразность введения санкций против РФ.
- Также он объявил соглашение с Путиным по обмену территориями между Украиной и Россией, призвав Зеленского принять эти циничные требования.
Путин снова смог избежать санкций
Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, как он оценивает возможность введения новых энергетических санкций против России после того, что произошло на переговорах с Путиным.
Что важно понимать, Трамп уже официально признал, что они с Путиным договорились об обмене территориями между Украиной и Россией, "Зеленский должен это принять".
Кроме того, глава Белого дома анонсировал новые переговоры с российским диктатором, которые, вероятно, состоятся в Москве.
Также Трамп готов участвовать во встрече Зеленского и Путина, если она все же будет.
