Новые санкции против России. Что решил Трамп

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске четко дал понять, что пока не будет вводить энергетические санкции против России, которыми угрожал Кремлю. Однако он добавил, что это решение может в скором времени измениться.

Путин снова смог избежать санкций

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, как он оценивает возможность введения новых энергетических санкций против России после того, что произошло на переговорах с Путиным.

Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что у меня не нужно об этом думать. Точнее, я, возможно, должен буду об этом подумать через 2-3 недели, но сейчас мы не должны об этом думать. Встреча прошла очень хорошо. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, Трамп уже официально признал, что они с Путиным договорились об обмене территориями между Украиной и Россией, "Зеленский должен это принять".

Именно об этих вопросах мы вели переговоры и по этим вопросам, по сути, договорились, очень договорились… Мы очень близки к соглашению, и Украина должна на это согласиться. Хотя возможно, они скажут "нет". Дональд Трамп Президент США

Кроме того, глава Белого дома анонсировал новые переговоры с российским диктатором, которые, вероятно, состоятся в Москве.