Новые санкции против России. Что решил Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации

Новые санкции против России. Что решил Трамп

Путин и Трамп
Читати українською
Источник:  Fox News

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске четко дал понять, что пока не будет вводить энергетические санкции против России, которыми угрожал Кремлю. Однако он добавил, что это решение может в скором времени измениться.

Главные тезисы

  • Трамп заявил, что "через 2-3 недели" готов будет снова обдумать целесообразность введения санкций против РФ.
  • Также он объявил соглашение с Путиным по обмену территориями между Украиной и Россией, призвав Зеленского принять эти циничные требования.

Путин снова смог избежать санкций

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, как он оценивает возможность введения новых энергетических санкций против России после того, что произошло на переговорах с Путиным.

Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что у меня не нужно об этом думать. Точнее, я, возможно, должен буду об этом подумать через 2-3 недели, но сейчас мы не должны об этом думать. Встреча прошла очень хорошо.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, Трамп уже официально признал, что они с Путиным договорились об обмене территориями между Украиной и Россией, "Зеленский должен это принять".

Именно об этих вопросах мы вели переговоры и по этим вопросам, по сути, договорились, очень договорились… Мы очень близки к соглашению, и Украина должна на это согласиться. Хотя возможно, они скажут "нет".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Кроме того, глава Белого дома анонсировал новые переговоры с российским диктатором, которые, вероятно, состоятся в Москве.

Также Трамп готов участвовать во встрече Зеленского и Путина, если она все же будет.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Апелляционный суд США разрешил Трампу продолжить блокирование выплат иностранной помощи
USAID
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и Путин встретились в Анкоридже — первые подробности
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Решение за ним". Трамп обратился к Зеленскому после переговоров с Путиным
Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?