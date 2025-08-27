Минфин США разрешил ограниченный импорт бриллиантов российского происхождения

Министерство финансов США разрешило ограниченный импорт определенных категорий бриллиантов российского происхождения, ранее запрещенных указом президента Джо Байдена.
Главные тезисы
- Решение Минфина США разрешить ограниченный импорт российских бриллиантов вызвало обсуждение в международных финансовых кругах.
- Новая лицензия позволяет импорт неиндустриальных российских бриллиантов определенного веса, покинувших Россию в определенные даты, сохраняя при этом ограничения на другие категории камней.
- Российские бриллианты, попавшие под санкции США, частично выведены из-под них благодаря новой лицензии Минфина США.
Российские бриллианты частично вывели из-под санкций США
Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Министерства финансов.
Новая лицензия за подписью директора Офиса по контролю за иностранными активами Брэдли Смита позволяет импорт «неиндустриальных бриллиантов» весом 1 карат и более, находившихся вне России после 1 марта 2024 года, и весом 0,5 карата, находившихся за пределами РФ после 1 сентября 2024 года.
В то же время импорт других бриллиантов российского происхождения остается запрещенным, а операции с находящимися под санкциями лицами не разрешаются.
Лицензия будет действовать до 1 сентября 2026 года.
При этом в документе отмечается, что "ничего в этой общей лицензии не освобождает ни одно лицо от соблюдения других федеральных законов или требований других федеральных органов".
