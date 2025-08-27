Минфин США разрешил ограниченный импорт бриллиантов российского происхождения
Минфин США разрешил ограниченный импорт бриллиантов российского происхождения

U.S.Department of a Treasury
бриллианты
Министерство финансов США разрешило ограниченный импорт определенных категорий бриллиантов российского происхождения, ранее запрещенных указом президента Джо Байдена.

Главные тезисы

  • Решение Минфина США разрешить ограниченный импорт российских бриллиантов вызвало обсуждение в международных финансовых кругах.
  • Новая лицензия позволяет импорт неиндустриальных российских бриллиантов определенного веса, покинувших Россию в определенные даты, сохраняя при этом ограничения на другие категории камней.
  • Российские бриллианты, попавшие под санкции США, частично выведены из-под них благодаря новой лицензии Минфина США.

Российские бриллианты частично вывели из-под санкций США

Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Министерства финансов.

Новая лицензия за подписью директора Офиса по контролю за иностранными активами Брэдли Смита позволяет импорт «неиндустриальных бриллиантов» весом 1 карат и более, находившихся вне России после 1 марта 2024 года, и весом 0,5 карата, находившихся за пределами РФ после 1 сентября 2024 года.

В то же время импорт других бриллиантов российского происхождения остается запрещенным, а операции с находящимися под санкциями лицами не разрешаются.

Лицензия будет действовать до 1 сентября 2026 года.

При этом в документе отмечается, что "ничего в этой общей лицензии не освобождает ни одно лицо от соблюдения других федеральных законов или требований других федеральных органов".

Фактически документ легализует оборот и импорт «старых» российских бриллиантов, но не позволяет покупать новые, происходящие из России после указанных дат.

