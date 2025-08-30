Генштаб ВСУ отчитывается о безумных потерях армии РФ
Генштаб ВСУ отчитывается о безумных потерях армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и четыре артиллерийских средства российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1284-й день масштабной агрессии России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 30 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.25 ориентировочно составили:

  1. личного состава — около 1081330 (+850) человек

  2. танков — 11149 (+6) ед

  3. боевых бронированных машин — 23210 (+19) ед

  4. артиллерийских систем — 32172 (+47) ед

  5. РСЗО — 1476 (+0) ед

  6. средства ПВО — 1213 (+0) ед

  7. самолетов — 422 (+0) ед

  8. вертолетов — 340 (+0)

  9. БПЛА оперативно-тактического уровня — 54691 (+316)

  10. крылатые ракеты — 3626 (+0)

  11. корабли/катера — 28 (+0)

  12. подводные лодки — 1 (+0)

  13. автомобильная техника и автоцистерны — 60222 (+106)

  14. специальная техника — 3952 (+0)

Вчера противник нанес один ракетный и 76 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, совершил 4 476 обстрелов, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5660 дронов-камикадзе.

