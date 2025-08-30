Генштаб ВСУ отчитывается о безумных потерях армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и четыре артиллерийских средства российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 30 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1081330 (+850) человек танков — 11149 (+6) ед боевых бронированных машин — 23210 (+19) ед артиллерийских систем — 32172 (+47) ед РСЗО — 1476 (+0) ед средства ПВО — 1213 (+0) ед самолетов — 422 (+0) ед вертолетов — 340 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 54691 (+316) крылатые ракеты — 3626 (+0) корабли/катера — 28 (+0) подводные лодки — 1 (+0) автомобильная техника и автоцистерны — 60222 (+106) специальная техника — 3952 (+0)

Вчера противник нанес один ракетный и 76 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, совершил 4 476 обстрелов, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5660 дронов-камикадзе.