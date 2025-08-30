Украинские воины поразили сразу два НПЗ в России — видео

Ночью 30 августа Силы обороны Украины поразили “НПЗ Краснодарский” (Краснодарский край, РФ), а также повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод “Cызранский” в Самарской области страны-агрессорки. Власти России в течение ночи жаловались на атаку десятков украинских дронов.

Россию накрыла новая "бавовна" — какие последствия

О новых успехах украинских воинов сообщает Генштаб ВСУ.

Так, указано, что ночью 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили "НПЗ Краснодарский".

Этот нефтеперерабатывающий завод производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн. тонн в год — бензины, дизель, авиационное горючее. Участвует в обеспечении вооруженных сил России. Поделиться

Сейчас есть информация о большом количестве взрывов и пожаре на объекте.

Кроме того, указано, что подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод Cызранский в Самарской области России.

Что важно понимать, это предприятие активно занимается производством бензина, дизельного горючего, авиационного керосина, мазута, битума.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что объемы переработки к августу 2025 составляли 8.5 млн тонн в год.

По словам очевидцев, после атаки Украины начался пожар в районе объекта.

Результаты огневого поражения уточняются.