Украинские воины поразили сразу два НПЗ в России — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украинские воины поразили сразу два НПЗ в России — видео

Генштаб ВСУ
Россию накрыла новая "бавовна" - какие последствия
Read in English
Читати українською

Ночью 30 августа Силы обороны Украины поразили “НПЗ Краснодарский” (Краснодарский край, РФ), а также повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод “Cызранский” в Самарской области страны-агрессорки. Власти России в течение ночи жаловались на атаку десятков украинских дронов.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ отмечает, что результаты огневого поражения уточняются.
  • Минобороны РФ заявляет об обезвреживании якобы 86 украинских беспилотников.

Россию накрыла новая "бавовна" — какие последствия

О новых успехах украинских воинов сообщает Генштаб ВСУ.

Так, указано, что ночью 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили "НПЗ Краснодарский".

Этот нефтеперерабатывающий завод производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн. тонн в год — бензины, дизель, авиационное горючее. Участвует в обеспечении вооруженных сил России.

Сейчас есть информация о большом количестве взрывов и пожаре на объекте.

Кроме того, указано, что подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод Cызранский в Самарской области России.

Что важно понимать, это предприятие активно занимается производством бензина, дизельного горючего, авиационного керосина, мазута, битума.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что объемы переработки к августу 2025 составляли 8.5 млн тонн в год.

По словам очевидцев, после атаки Украины начался пожар в районе объекта.

Результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины ударили по Сызранскому НПЗ — видео
ГУР
Украинские воины продолжают уничтожать российские НПЗ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна". В России горят Куйбышевский и Афипский НПЗ — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Куйбышевский НПЗ в Самаре приостановил работу после атаки дронов
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?