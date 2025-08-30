Украинские воины поразили сразу два НПЗ в России — видео

Ночью 30 августа Силы обороны Украины поразили “НПЗ Краснодарский” (Краснодарский край, РФ), а также повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод “Cызранский” в Самарской области страны-агрессорки. Власти России в течение ночи жаловались на атаку десятков украинских дронов.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ отмечает, что результаты огневого поражения уточняются.
- Минобороны РФ заявляет об обезвреживании якобы 86 украинских беспилотников.
Россию накрыла новая "бавовна" — какие последствия
О новых успехах украинских воинов сообщает Генштаб ВСУ.
Так, указано, что ночью 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили "НПЗ Краснодарский".
Сейчас есть информация о большом количестве взрывов и пожаре на объекте.
Кроме того, указано, что подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод Cызранский в Самарской области России.
Что важно понимать, это предприятие активно занимается производством бензина, дизельного горючего, авиационного керосина, мазута, битума.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что объемы переработки к августу 2025 составляли 8.5 млн тонн в год.
По словам очевидцев, после атаки Украины начался пожар в районе объекта.
Результаты огневого поражения уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-