В ночь на 28 августа огонь после атаки дронов охватил одни из крупнейших НПЗ России – Афипский и Куйбышевский, вызвав масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах.
Главные тезисы
- Два крупнейших НПЗ России — Куйбышевский и Афипский — были атакованы дронами, что вызвало масштабные пожары на заводах.
- Нефтеперерабатывающая отрасль России потеряла 21% мощностей из-за атак дронов.
- Куйбышевский и Афипский НПЗ потеряли значительную долю производства нефти, что повлекло за собой серьезные последствия.
СБС поразили два НПЗ в России
Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины ночью в четверг, 28 августа, нанесли удары по Куйбышевскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам в Самарской области и Краснодарском крае России.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр").
14-й полк Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций поразил Куйбышевский НПЗ в Самарской области, производивший 7 млн тонн нефти в год, что составляет 2,5% от общего объема.
По Афипскому НПЗ в Краснодарском крае отработали 14-й полк Сил беспилотных систем вместе со спецназовцами Главного управления разведки Министерства обороны Украины. НПЗ производил 6,25 млн. тонн нефти в год, что составляет 2,2% от общего объема.
Сначала местные жители сообщали об атаке на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, однако впоследствии стало известно, что атакован Куйбышевский НПЗ в Самаре.
Губернатор Самарской области заявил, что «регион подвергся атаке враждебных БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы. Он также сообщил, что в аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, а «в целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета».
Куйбышевская железная дорога заявила, что беспилотники атаковали в Самарской области железнодорожную станцию "Кряж". В результате 3 поезда отменены, 10 задержаны.
В оперштабе Краснодарского края подтвердили атаку на Афипский НПЗ.
Минобороны РФ отчиталось якобы о сбитии 102 украинских дронов в таких регионах как акватории Черного и Азовского морей, Ростовская, Самарская, Воронежская и Волгоградская области, Краснодарский край.
Несмотря на то, что российское военное ведомство констатировало сбитие двух БПЛА над Волгоградской областью, ее губернатор назвал эту атаку массированной и сообщил о пожаре в локомотивном депо.
