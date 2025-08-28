Новая "бавовна". В России горят Куйбышевский и Афипский НПЗ — видео

В ночь на 28 августа огонь после атаки дронов охватил одни из крупнейших НПЗ России – Афипский и Куйбышевский, вызвав масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах.

СБС поразили два НПЗ в России

Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины ночью в четверг, 28 августа, нанесли удары по Куйбышевскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам в Самарской области и Краснодарском крае России.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр").

По словам командующего, российская нефтеперерабатывающая отрасль этой ночью потеряла еще 4,7% своих мощностей, а суммарно через две недели потеряла 21%. Поделиться

14-й полк Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций поразил Куйбышевский НПЗ в Самарской области, производивший 7 млн тонн нефти в год, что составляет 2,5% от общего объема.

По Афипскому НПЗ в Краснодарском крае отработали 14-й полк Сил беспилотных систем вместе со спецназовцами Главного управления разведки Министерства обороны Украины. НПЗ производил 6,25 млн. тонн нефти в год, что составляет 2,2% от общего объема.

Сначала местные жители сообщали об атаке на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, однако впоследствии стало известно, что атакован Куйбышевский НПЗ в Самаре.

Губернатор Самарской области заявил, что «регион подвергся атаке враждебных БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы. Он также сообщил, что в аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, а «в целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета».

Куйбышевская железная дорога заявила, что беспилотники атаковали в Самарской области железнодорожную станцию "Кряж". В результате 3 поезда отменены, 10 задержаны.

В оперштабе Краснодарского края подтвердили атаку на Афипский НПЗ.

В с. Афипскому Северскому району из-за падения обломков вспыхнула одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В тушении пожара площадью 20 кв. м принимают участие 21 человек и 8 единиц техники. Поделиться

Минобороны РФ отчиталось якобы о сбитии 102 украинских дронов в таких регионах как акватории Черного и Азовского морей, Ростовская, Самарская, Воронежская и Волгоградская области, Краснодарский край.